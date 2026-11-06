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Stephen Curry anota 29 puntos y Warriors ganan 120-100 sobre Heat. Su sexto triunfo al hilo

HEAT-WARRIORS
HEAT-WARRIORS (AP)

Stephen Curry anotó 29 puntos, Yaxel Lendeborg sumó 17 puntos, ocho rebotes y seis asistencias, y los Warriors de Golden State ganaron su sexto partido consecutivo al vencer la noche del jueves por 120-100 al Heat de Miami.

Giannis Antetokounmpo tuvo 20 puntos y 14 rebotes, Davion Mitchell aportó 22 puntos y ocho asistencias y Bam Adebayo añadió 18 puntos y 10 rebotes para Miami, que fue superado 26-9 durante un tramo crucial del tercer cuarto y no pudo recuperarse.

Draymond Green registró un máximo de la temporada con 11 asistencias y Georges Niang anotó 13 puntos desde la banca, mientras los Warriors ampliaron su racha de victorias después de comenzar la temporada 0-3.

Curry empezó con 1 de 8 y llevaba 2 de 10 al descanso, antes de encenderse en el tercer cuarto, y terminó con 9 de 19 y seis triples, quedándose a poco de su cuarto partido consecutivo con 30 o más puntos porque descansó una vez que el encuentro ya estaba decidido.

Klay Thompson anotó 11 puntos en su regreso y reencuentro con su antiguo equipo, los Warriors, y recibió una cálida ovación antes del salto inicial.

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Andrew Wiggins también se enfrentó a sus antiguos compañeros de Golden State y anotó apenas dos puntos con 1 de 6 en tiros, además de seis rebotes y cuatro asistencias para el Heat.

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Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP

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