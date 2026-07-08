Polanco vuelve a la alineación de los Mets tras 3 meses fuera por lesiones

Jorge Polanco, de República Dominicana, regresó a la alineación de los Mets de Nueva York el martes tras perderse casi tres meses por lesiones en la muñeca derecha y el tendón de Aquiles izquierdo.

“Me siento bien. Me siento agradecido. Emocionado de volver”, comentó Polanco, antes de que los Mets abrieran una serie contra Kansas City.

Polanco, que no juega desde el 14 de abril, jugó sexto como bateador designado. Probablemente ocupará el puesto de BD el resto de la temporada, mientras los Mets, últimos en la clasificación, administran su lesión crónica en el tendón de Aquiles.

Polanco firmó un contrato de dos años y 40 millones de dólares con la expectativa de que reemplazara a Pete Alonso en la primera base, pese a haber jugado apenas una entrada en esa posición.

Fue titular en la primera base en los dos primeros juegos de la temporada, antes de empezar a lidiar con una bursitis en el tendón de Aquiles izquierdo.

El dominicano bateaba para .179 con un jonrón en 56 turnos al bate cuando ingresó a la lista de lesionados por una contusión en la muñeca derecha el 18 de abril.

Polanco recibió una inyección de plasma rico en plaquetas en abril. Pausó una asignación de rehabilitación en ligas menores a inicios de junio y, desde que la reanudó el 27 de junio, se fue de 15-2 con dos jonrones para Triple-A Syracuse en cinco juegos.

“He tenido más días buenos que malos. Por eso vine ahora”, señaló Polanco.

El mánager interino Andy Green indicó que el pelotero dominicano no jugará todos los días como bateador designado.

Explicó que su presencia saliendo desde la banca como bateador ambidiestro aportará flexibilidad en las entradas finales.

Para hacerle espacio a Polanco en el roster activo, los Mets enviaron al infielder Ronny Mauricio a Triple-A Syracuse. El club también designó para asignación a los lanzadores Guillermo Zúñiga y Alex Carrillo, y añadió al derecho Matt Seelinger al roster activo.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes