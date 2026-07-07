Knicks, Taylor Swift, Mundial: ¿Serena Williams será lo próximo en el verano neoyorquino?

Serena Williams podría ser la próxima en el Verano de Nueva York.

Después del primer campeonato de la NBA de los Knicks en más de 50 años, la boda de Taylor Swift en el Madison Square Garden y la final de la Copa del Mundo que se jugará justo al otro lado del río Hudson, parece que otro circo está por llegar a la ciudad.

A la zona de Flushing Meadows, en Queens, para ser precisos.

Todo indica que Williams, de 44 años, jugará el Abierto de Estados Unidos el próximo mes por primera vez en cuatro años.

Rennae Stubbs, una de las entrenadoras de Williams, comentó en Wimbledon el martes —una semana después de que Serena perdiera su primer partido de individuales desde 2022—: “Su intención es seguir jugando; también el Abierto de Estados Unidos”.

Williams se lesionó la rodilla derecha a mitad de una derrota en tres sets ante Maya Joint en el All England Club y se retiró el sábado de un partido de dobles con su hermana mayor, Venus.

Williams compartió una actualización en Instagram durante el fin de semana que incluía imágenes de cuatro jeringas llenas de líquido extraído de su rodilla.

“Mientras físicamente pueda seguir —y espero que en unas semanas sea así—, volver a ponerla en la cancha y que esté golpeando pelotas”, señaló Stubbs.

El cuadro principal de individuales del Abierto de Estados Unidos comienza el 30 de agosto.

“Lo único que puedo decir”, expresó Serena tras su derrota, “es que estén atentos a una ciudad cerca de ustedes”.

‘Será enorme’

James Blake, oriundo de Yonkers, Nueva York, que alcanzó dos veces los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, sabe exactamente lo que Williams aportará al torneo.

“Será enorme y se lo merece porque es la mejor de todos los tiempos en el tenis femenino, y además es estadounidense”, dijo Blake, sobre la campeona de 23 títulos de Grand Slam. “Es un ídolo para tantas niñas”.

Blake es ahora director del Abierto de Miami y comentarista de tenis para ESPN.

“Ha pasado por esto durante los últimos 20 años, así que sabe qué circo será y está dispuesta a someterse a eso. Eso demuestra cuánto ama el juego y cuánto le gusta competir”, dijo Blake a The Associated Press

Torneos de preparación

Williams disputó solo dos partidos de dobles —pero ninguno de individuales— antes de Wimbledon. Se espera que juegue más individuales antes del Abierto de Estados Unidos.

Si así lo desea, Williams no debería tener problemas para obtener invitaciones de comodín de los organizadores en los torneos de preparación del Abierto de Estados Unidos en Toronto y Cincinnati, Ohio.

Problema en la rodilla

En la publicación en redes sociales de Williams sobre su lesión, dijo que “la buena noticia es que mi rodilla no debería volver a hincharse ni acumular tanto líquido”.

Aun así, según Stubbs, fue un factor mayor ante Joint de lo que mucha gente pensó.

“Me susurró: ‘Habría ganado si tuviera una buena rodilla’”, relató Stubbs. “En la previa del torneo, estaba jugando sets de práctica (y) venciendo a jugadoras que todavía siguen en el torneo. No diré cuáles porque no quiero avergonzarlas, pero estaba jugando bien”.

Pese a haber estado fuera tanto tiempo, Williams siguió sacando por encima de 120 mph y mostró sus ya conocidos golpes de fondo pesados, que caían a centímetros de la línea de base.

El único problema real fue su desplazamiento.

Canchas duras

Después del césped de Wimbledon, las canchas duras del Abierto de Estados Unidos —torneo que ha ganado seis veces en individuales— podrían ser más favorables para Williams.

“Todo el mundo vio que su nivel seguía siendo bastante bueno, y así que cuando pase a las canchas duras va a tener mejor estabilidad”, explicó Stubbs. “Todos sabemos lo bien que juega en canchas duras, así que es cuestión de que su cuerpo vuelva a la forma que ella quiere”.

“Yo pensé que ya se movía bien en el césped. … No ganó los puntos más importantes del partido, pero hizo un buen trabajo. Esperaría que siga mejorando a medida que avance este regreso”, agregó Caroline Wozniacki, una de las mejores amigas de Williams.

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