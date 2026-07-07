Jalen Brunson se somete a cirugía en la muñeca izquierda para volver este verano: AP

Jalen Brunson se sometió a una cirugía en la muñeca izquierda y se espera que vuelva a la cancha cuando los Knicks de Nueva York comiencen la defensa de su título de la NBA, manifestó una persona con conocimiento de los detalles el martes.

Se prevé que el Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA reanude las actividades de baloncesto más adelante este verano, indicó la persona a The Associated Press bajo condición de anonimato porque no hubo un anuncio sobre el procedimiento de Brunson.

La cirugía de Brunson fue reportada primero por SNY.

Brunson, quien es zurdo, no permitió que la lesión en la muñeca lo frenara en la marcha de los Knicks hacia su primer campeonato desde 1973. Anotó 45 puntos cuando los Knicks ganaron el título en el quinto partido en San Antonio, después de terminar con 36 cuando lograron una remontada récord tras estar abajo por 29 puntos en el cuarto partido. El base promedió 32,6 puntos en las finales.

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