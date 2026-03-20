Los Guardians no pagarán a Clase y Ortiz mientras MLB sigue investigando apuestas

Los Guardianes de Cleveland no tendrán que pagarles a los pitchers dominicanos Emmanuel Clase y Luis Ortiz mientras continúe la investigación de las Grandes Ligas sobre denuncias de amaño de lanzamientos para apostadores.

Ortiz fue puesto en licencia con goce de sueldo el 3 de julio pasado y Clase el 28 de julio, y recibieron sus salarios mientras no lanzaron durante el resto de la temporada. Fueron acusados formalmente de cargos federales el 9 de noviembre y el juicio está programado para el 4 de mayo, pero podría retrasarse.

“A medida que los procedimientos legales que involucran a los lanzadores Emmanuel Clase y Luis Ortiz de los Guardianes de Cleveland continúan avanzando, MLB y la MLBPA (el sindicato de peloteros) han acordado que ambos jugadores permanecerán en licencia no disciplinaria del club, sin goce de sueldo, hasta nuevo aviso”, dijo MLB en un comunicado.

“Este acuerdo no constituye una admisión de ninguna conducta indebida por parte de Clase u Ortiz. MLB ha estado supervisando de cerca el asunto desde que alertó a las autoridades federales al inicio de su investigación y no hará más comentarios hasta que su investigación haya concluido”, añadió el comunicado.

Clase tiene un salario de 6 millones de dólares en 2026, la última temporada garantizada de un contrato de 20 millones de dólares por cinco años. Ortiz no tiene suficiente tiempo de servicio para el arbitraje y gana alrededor del salario mínimo, de 780.000 dólares.

Los fiscales federales acusan a Clase y Ortiz de aceptar varios miles de dólares en sobornos para ayudar a dos apostadores de su natal República Dominicana a ganar al menos 460.000 dólares al realizar más de 100 apuestas de proposición en juego y combinadas (parlays) sobre la velocidad y el resultado de ciertos lanzamientos. Los cargos incluyen conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para influir en competencias deportivas.

Se declararon no culpables ante un tribunal federal en Brooklyn.

Clase es tres veces All-Star y dos veces Relevista del Año de la Liga Americana.

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