Cal Raleigh y los Marineros buscan defender su primer título desde 2001

Cal Raleigh y los Marineros de Seattle cambiaron el panorama en la División Oeste de la Liga Americana la temporada pasada y se quedaron tan cerca como nunca de llegar a una Serie Mundial.

Tras ganar su primer título divisional desde 2001, buscan repetir este año con el poderoso receptor ambidiestro Raleigh, el jardinero central dominicano Julio Rodríguez, de 25 años y tres veces All-Star, un cerrador All-Star y la única rotación de las Grandes Ligas que recupera de la temporada pasada a tres abridores con 10 victorias.

La increíble racha de Houston de ocho apariciones consecutivas en los playoffs terminó el año pasado. En ese tramo, los Astros ganaron siete coronas del Oeste de la Liga Americana, alcazaron la Serie de Campeonato de la Liga Americana siete años seguidos, conquistaron cuatro banderines y fueron campeones de la Serie Mundial en dos ocasiones.

Los Atléticos, que han asumido más compromisos a largo plazo con jóvenes titulares habituales, inician su segunda temporada en una sede temporal en West Sacramento, California, con una más prevista antes de su mudanza a Las Vegas en 2028.

En lo que podría ser la división más reñida del béisbol, habrá nuevos managers en las casetas de Texas, campeón de la Serie Mundial de 2023, y de los Angelinos de Los Ángeles, que no tienen una temporada ganadora desde 2015.

Cómo se perfilan

1. Marineros. Seattle ganaba 3-1 con un out en la séptima entrada del séptimo duelo de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en Toronto antes del jonrón de tres carreras de George Springer. Raleigh fue segundo en el voto para el MVP de la Liga Americana la temporada pasada tras conectar 60 jonrones, la mayor cifra de la historia para receptores y para bateadores ambidiestros. Rodríguez, Novato del Año de la Liga Americana en 2022, tuvo su segunda temporada 30-30 (32 jonrones, 30 bases robadas). Seattle, con cinco temporadas ganadoras consecutivas, también cuenta con un grupo de derechos capaces, incluido el cerrador mexicano Andrés Muñoz (38 salvamentos), el abridor All-Star Bryan Woo (15-7), además del dominicano Luis Castillo (11-8), George Kirby (10-8), Logan Gilbert (6-6) y Bryce Miller (4-6).

2. Astros. El as zurdo dominicano Framber Valdez, su abridor del día inaugural las últimas cuatro temporadas, se fue en la agencia libre, pero la rotación de Houston recibió un impulso con la firma de la estrella japonesa Tatsuya Imai, de 27 años. Hunter Brown, también de 27, está listo para asumir el primer puesto tras terminar 12-9 con efectividad de 2.43. Houston espera contar con una temporada completa del toletero cubano Yordan Álvarez después de que las lesiones lo limitaran a 48 juegos, lo que cortó una racha de cuatro campañas consecutivas de 30 jonrones. También recuperan al antesalista boricua Carlos Correa, luego de que el tres veces All-Star se reincorporara a los Astros el verano pasado en un canje de alto impacto. Podría tener que volver a defender campocorto al inicio de la temporada después de que Jeremy Peña se fracturara la punta del dedo anular derecho en un juego de exhibición con República Dominicana antes del Clásico Mundial de béisbol.

3. Rangers. El nuevo mánager Skip Schumaker toma las riendas en Texas tras perderse los playoffs en las dos temporadas posteriores a su único campeonato de Serie Mundial. Vienen de su primer registro de .500 (81-81) en las 65 temporadas de la franquicia, año en el que, por primera vez, su cuerpo de lanzadores lideró las Grandes Ligas en efectividad (3.47). Texas también estableció un récord de MLB de una sola temporada con un porcentaje de fildeo de .99112. Nathan Eovaldi (11-3), quien tuvo efectividad de 1.73 en 22 aperturas, y Jacob deGrom (12-8), ganador del premio al Regreso del Año de la Liga Americana, están acompañados en la rotación por el zurdo All-Star MacKenzie Gore, adquirido de Washington por cinco prospectos. Sus otros grandes movimientos fueron obtener al jardinero Brandon Nimmo de los Mets a cambio de Marcus Semien, y firmar al receptor agente libre Danny Jansen.

4. Atléticos. El impulso con el que los A’s cerraron la temporada pasada ha generado optimismo, especialmente con Nick Kurtz, vigente Novato del Año de la Liga Americana, a la cabeza. Kurtz bateó para .290 con 36 jonrones y 86 carreras impulsadas en 117 juegos. En julio, se convirtió en el primer novato de Grandes Ligas en conectar cuatro jonrones en un juego. Oakland terminó 76-86 y tuvo marca de 13-10 en septiembre. También se contará con veteranos como el receptor Shea Langeliers y el jardinero/bateador designado Brent Rooker, quien firmó en enero de 2025 un contrato de 60 millones de dólares por cinco años, para desempeñar papeles clave. Firmaron al jardinero Tyler Soderstrom, de 24 años, con un contrato récord para el equipo de 86 millones de dólares por siete años, y el campocorto Jacob Wilson, de 23, recibió 70 millones por siete años en esta temporada baja. El jardinero Lawrence Butler obtuvo el año pasado un acuerdo de 65,5 millones de dólares por siete años.

“Es realmente emocionante saber que cuando vayamos a Vegas tendremos a tipos con los que estaremos súper familiarizados y a algunos de mis mejores amigos que he hecho para toda la vida”, comentó Kurtz.

5. Angelinos. Los Halos esperan dar pasos para poner fin a sus peores rachas en MLB: 11 temporadas seguidas sin playoffs y 10 campañas consecutivas con récord perdedor, bajo el inexperto nuevo manager Kurt Suzuki, pero intentan hacerlo con un roster más barato y más arriesgado que el de la temporada pasada. El gerente general Perry Minasian, cuyo puesto por fin podría estar en juego, apostó por jugadores como Grayson Rodríguez, Alek Manoah y Drew Pomeranz para reforzar el cuerpo de lanzadores, mientras que el jardinero Josh Lowe, de poco poder ofensivo, fue su mayor incorporación entre los jugadores de posición. Al menos los aficionados de Los Ángeles pueden disfrutar de un Mike Trout sano, tres veces MVP de la Liga Americana (por ahora), y de otro año de excelencia del campocorto Zach Neto, que parece listo para dar el salto al estrellato.

Nuevos mánagers

Schumaker fue el Mánager del Año de la Liga Nacional en su debut como dirigente, con Miami en 2023. Tras dejar a los Marlins al final de 2024, pasó la temporada pasada como asesor principal de los Rangers y fue nombrado su manager cuatro días después de la salida de Bruce Bochy, de 70 años, quien era el piloto activo con más victorias en el béisbol.

Suzuki cerró una carrera como jugador de 16 temporadas en 2022, y el exreceptor fue asistente especial de los Angelinos las últimas tres temporadas. Será mánager por primera vez con un contrato de un año, y es el quinto dirigente de tiempo completo en ocho temporadas desde la salida de Mike Scioscia.

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La reportera de béisbol de AP Janie McCauley y los redactores deportivos de AP Greg Beacham, Andrew Destin y Kristie Rieken contribuyeron a este informe.

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