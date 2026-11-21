La racha sin victorias del Manchester City en la Liga Premier se extendió a cuatro partidos con un empate el sábado 1-1 ante el Fulham, lo que prolongó el decepcionante momento del equipo desde que fue declarado culpable de infringir a gran escala las normas financieras.

Para el Fulham, el resultado puso fin a una racha de 20 derrotas consecutivas contra el City en todas las competiciones que se remontaba al 2012.

El City necesitó una espectacular volea desde el borde del área de Elliot Anderson a los 57 minutos para rescatar un punto en el Etihad Stadium, después de que Rodrigo Muniz adelantara al Fulham a los 16 minutos.

El City venía de sufrir tres derrotas seguidas —ante Aston Villa, Brighton y Nottingham Forest— que llevaron al equipo de Enzo Maresca a caer del liderato de la liga inglesa al tercer puesto.

La racha de derrotas terminó, pero una vez más no fue una actuación convincente del City. Erling Haaland desperdició dos grandes ocasiones en la primera mitad —antes de que le anularan un gol en circunstancias controvertidas.

Después de que Bernd Leno le atajara un remate a quemarropa, Haaland aprovechó el rebote y empujó el balón a la red sobre la línea de gol.

Se determinó que Haaland pateó el balón cuando estaba en las manos de Leno, y la Liga Premier indicó que se consideró que Leno estaba “en control del balón”.

Hay seis partidos más el sábado, incluido el del líder Arsenal en Newcastle y el debut de Thomas Frank como entrenador del Crystal Palace en Coventry.

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