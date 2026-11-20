Bayern Múnich se recuperó de perder a Harry Kane por una lesión de tobillo y de encajar un gol tempranero para empatar 1-1 con el Colonia y colocarse con un punto de ventaja en la cima de la Bundesliga el viernes.

Un gol de Roberto Fernández le dio al Espanyol una victoria 1-0 en casa del Athletic Bilbao en La Liga española, mientras que Le Havre siguió sin ganar en la Ligue 1 después de caer por un doblete de Antoine Mille y un penalti tardío de Renaud Ripart en la derrota 3-1 ante el Troyes.

Kane sale cojeando

La noche se suponía que sería feliz para el Bayern, que recibió de vuelta al banquillo al entrenador Vincent Kompany un mes después de que se desplomara mientras observaba entrenar al equipo de reservas.

Sin embargo, Kompany vio a su equipo ponerse en desventaja apenas a los 11 minutos, cuando el extremo Mikey Moore, cedido por el Tottenham, inició y culminó un contraataque.

Apenas nueve minutos después, Kane salió cojeando para ser reemplazado por Tom Bischof, y el mediocampista alemán tuvo un impacto inmediato. Antes del descanso encontró a Nathaniel Brown, quien sacó un potente disparo al ángulo inferior desde el borde del área.

Ambos equipos tuvieron ocasiones en una agitada segunda mitad, pero se mantuvo sin goles, y el punto fue suficiente para que el Bayern se colocara uno por delante del Borussia Dortmund. El Bayern siguió siendo el único equipo invicto en las cinco principales ligas de Europa.

El Colonia, para el que Moore fue elegido jugador del partido, subió un puesto hasta el 14to.

El alcance de la lesión de Kane no quedó claro de inmediato, y se vio agravado por la temprana salida de otro delantero clave, Michael Olise, quien fue sustituido al descanso tras parecer sufrir un golpe.

Kane, el capitán de Inglaterra de 33 años, es la estrella indiscutible del Bayern. Desde que llegó procedente de los Spurs en 2023, ha marcado 156 goles en 161 partidos oficiales y ha ganado dos títulos de la Bundesliga y la Copa de Alemania.

El mes pasado se convirtió en el primer inglés en ganar el Balón de Oro en 25 años y, hace dos semanas, firmó un nuevo contrato con el Bayern que lo mantendrá en Baviera hasta junio de 2029.

La recuperación del Espanyol continúa

El Athletic llegaba al partido del viernes invicto en cuatro encuentros, pero se vio sorprendido por un Espanyol en alza, que escaló tres posiciones hasta la 10ma.

El Espanyol visitante anotó el único gol a mitad del segundo tiempo, cuando Fernández colocó un preciso disparo de derecha que superó al portero Unai Simón.

La victoria amplió a tres partidos la racha sin derrotas del Espanyol bajo el nuevo entrenador Eder Sarabia. El Bilbao se mantuvo un punto por encima, en el séptimo puesto de La Liga.

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