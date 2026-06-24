Tyler Freeman impulsa la carrera de la ventaja y Rockies vencen 8-6 a Medias Rojas

El toque de sacrificio de Tyler Freeman en la octava entrada impulsó la carrera de la ventaja, Cole Carrigg remolcó tres carreras y los Rockies de Colorado remontaron para vencer 8-6 a los Medias Rojas de Boston el miércoles.

Después de que el bateador emergente Mickey Moniak y el boricua Willi Castro conectaron sencillos ante Justin Slaten (0-4) y colocaron corredores en primera y tercera con el juego empatado 6-6, Freeman ejecutó un toque por la línea de la primera base que permitió anotar a Moniak para poner arriba a los Rockies. Carrigg cerró la pizarra con un doble productor.

El venezolano Antonio Senzatela (8-0) ponchó a dos en dos entradas perfectas y Jimmy Herget consiguió su segundo salvamento con una novena sin imparables. El abridor de los Rockies, Kyle Freeland, permitió seis carreras y 11 hits, mientras Colorado quedó abajo 3-0 después de dos entradas y 6-3 tras cinco.

Carrigg, Jake McCarthy y Troy Johnston conectaron sencillos productores de carrera cada uno durante la séptima entrada de tres anotaciones de los Rockies para empatar el juego 6-6.

Connor Wong conectó su primer cuadrangular desde el 8 de septiembre de 2024 para los Medias Rojas en la segunda entrada. El jonrón del venezolano Andruw Monasterio en la cuarta le dio a Boston una ventaja de 5-2. Willson Contreras y Anthony Seigler pegaron dobles de una carrera cada uno para Boston, que no ha ganado series consecutivas desde el 6 al 12 de abril.

TJ Rumfield abrió la anotación de Colorado en la tercera con un doble impulsor y Carrigg produjo su primera carrera del juego con un out forzado. El sencillo impulsor de Freeman en la cuarta acercó a los Rockies a dos carreras.

El antesalista de los Medias Rojas, Caleb Durbin, salió del juego en la tercera después de sufrir una subluxación del meñique izquierdo al deslizarse hacia la primera base.

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