Pivetta poncha a 10 en juego combinado de 4 hits; Padres vencen 5-1 a Gigantes

Nick Pivetta permitió que Jung Hoo Lee inaugurara el juego con un jonrón, pero se serenó y condujo el martes a los Padres de San Diego hacia un triunfo de 5-1 sobre los Gigantes de San Francisco.

Pivetta terminó igualando su mejor cifra de la campaña, con 10 ponches en seis episodios.

Los Padres rompieron una racha de cuatro derrotas consecutivas y se mantuvieron a dos juegos detrás de los Dodgers de Los Ángeles, campeones defensores de la Serie Mundial, en la División Oeste de la Liga Nacional.

Lee conectó un jonrón entre el jardín derecho y central ante el segundo lanzamiento de Pivetta. Fue la segunda vez que lee ha bateado un cuadrangular en el primer turno de un juego en su carrera.

En la campaña, Lee acumula seis vuelacercas.

Pivetta (13-4) caminó a dos bateadores en esa entrada, pero permitió solo tres corredores más en el juego, con dos hits y un bateador golpeado. Se combinó para un duelo de cuatro hits con los relevistas estelares Adrian Morejon, Jason Adam y Robert Suarez.

Pivetta venció a los Gigantes en aperturas consecutivas. Su salida más reciente fue una victoria por paliza de 11-1 en San Francisco el 13 de agosto durante una barrida de tres juegos que ayudó a los Padres a tomar una ventaja de un duelo sobre los Dodgers.

Los Padres luego fueron barridos en una serie de fin de semana en el Dodger Stadium.

San Diego empató en la parte baja de la entrada inicial, cuando el dominicano Fernando Tatis Jr., primer bate, se embasó por un error del campocorto Christian Koss en un tiro. Tatis avanzó con un doble del venezolano Luis Arráez y anotó con un rodado del dominicano Manny Machado.

Los Padres se adelantaron 3-1 en la cuarta cuando el abridor de los Gigantes Kai-Wei Teng (1-3) tuvo problemas de control, golpeando a dos bateadores con lanzamientos para llenar las bases.

Teng permitió luego un sencillo del cubano José Iglesias. Spencer Bivens entró y logró un out forzado antes de caminar a Tatis para traer otra carrera.

Por los Gigantes, el puertorriqueño Heliot Ramos de 3-0. El dominicano Rafael Devers de 3-0. El venezolano Wilmer Flores de 1-1.

Por los Padres, los dominicanos Tatis de 3-1 con una anotada y una producida, Machado de 4-2 con una anotada y una empujada, Ramón Laureano de 4-1. Los venezolanos Arráez de 5-1 con una remolcada, Elías Díaz de 3-0 con una anotada. El cubano José Iglesias de 4-1 con una empujada.