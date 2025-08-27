Pitcher Nathan Eovaldi podría perderse el resto de la temporada con Rangers por lesión

El lanzador derecho Nathan Eovaldi ha concluido probablemente su temporada debido a un tirón en el manguito rotador, otro gran golpe para los Rangers de Texas y sus esperanzas de hacer un último esfuerzo por colarse en los playoffs.

Eovaldi, con un récord de 11-3 y una efectividad de 1.73, la mejor de su carrera, no ha podido sin embargo alcanzar los innings ncesarios para situarse como líder de las mayores en ese segundo rubro.

El martes, reveló que se había sometido a una resonancia magnética después de detener una sesión de bullpen entre aperturas debido a un dolor persistente. El lanzador de 35 años comentó que estaba más adolorido de lo normal, pero se sorprendió por esos resultados ya que no ha tenido problemas de hombro en sus 14 temporadas en las Grandes Ligas.

“Simplemente sentí que estaba empeorando un poco, así que lo detuve y dejé que los entrenadores lo revisaran", expresó Eovaldi. “Obviamente, es frustrante dado lo bien que ha ido la temporada. ... No quiero descartar el resto de la campaña, pero no pinta muy bien”.

Chris Young, presidente de operaciones de béisbol del equipo, dijo que Eovaldi probablemente será colocado en la lista de lesionados de 15 días este miércoles. Es el día en que Eovaldi estaba programado para hacer su 23ª apertura, contra los Angelinos de Los Angeles, con otra oportunidad de ser el líder calificado para la estadística de efectividad de las mayores,

Después de permitir una carrera en siete entradas contra Cleveland el viernes, en su última apertura, Eovaldi fue el líder oficial de efectividad por una noche. Eso lo colocó en 130 entradas en 130 juegos de los Rangers, y por delante de los abridores del Juego de Estrellas Paul Skenes (2.07) y Tarik Skubal (2.28) hasta que Texas jugó al día siguiente: los lanzadores necesitan una entrada por juego del equipo para ser elegibles

“Obviamente es un gran golpe. Ha sido un compañero de equipo y competidor tremendo para nosotros durante todo el año”, comentó Young. “Odio ver que esto le pase a alguien que ha sido tan importante para la organización. Pero parece ser parte de cómo ha ido parte de la temporada. Así que lo odio por Evo, lo odio por el equipo”.

Con 29 juegos restantes al entrar en la noche del martes, los Rangers estaban a cinco juegos y medio de Seattle en la puja por el último pasaje de comodín de la Liga Americana. Los Marineros y Kansas City, que estaban entre los rivales del Oeste de la Liga Americana en esas posiciones, tienen ventaja en los criterios de desempate sobre Texas.

Los Rangers perdieron al jardinero central Evan Carter debido a una fractura en la muñeca derecha el jueves, cuando fue golpeado por un lanzamiento en Kansas City. Fue el mismo juego en que el segunda base Marcus Semien se golpeó la parte superior de su pie izquierdo con una pelota bateada de foul.

Ello lo envió a la lista de lesionados por apenas la segunda vez en sus 13 temporadas en las mayores. El primera base Jake Burger (esguince en la muñeca izquierda) también ingresó a la lista de lesionados durante ese viaje.

Semien y Eovaldi podrían regresar si los Rangers llegan a los playoffs y avanzan más allá de la ronda inicial, ya que no se espera que ninguno necesite cirugía. El tiempo de recuperación de Semien es de cuatro a seis semanas, y Eovaldi dijo que se sometería a otra resonancia magnética en aproximadamente cuatro semanas.

Quedan poco menos de cinco semanas hasta el final de la temporada regular el 28 de septiembre en Cleveland.

