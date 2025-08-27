Demarcus Robinson de 49ers, suspendido 3 juegos por violar política de NFL sobre abuso de sustancias

El receptor de los 49ers de San Francisco Demarcus Robinson fue suspendido por la NFL durante los primeros tres partidos de la temporada por violar la política de la liga sobre abuso de sustancias.

La NFL anunció la sanción el martes antes de que las nóminas de los equipos tuvieran que reducirse a 53 jugadores. Los 49ers no necesitan usar un lugar en la nómina para Robinson sino hasta después del tercer duelo de la temporada el 21 de septiembre.

Robinson se perderá los partidos contra Seattle, Nueva Orleáns y Arizona.

Fue castigado un mes después de que no refutó los cargos menores de conducir bajo los efectos de sustencias enervantes. Apeló la decisión, pero terminó teniendo que cumplir la suspensión de tres juegos.

Los 49ers cuentan con Robinson esta temporada para reforzar su grupo de receptores, que se ha visto mermado tras el canje de Deebo Samuel en el receso posterior a la campaña y una lesión de rodilla que dejará a Brandon Aiyuk fuera al menos el primer mes de la campaña.

Robinson, de 30 años, realizó 31 recepciones para 505 yardas y siete touchdowns la temporada pasada con los Rams de Los Angeles.

Con la suspensión de Robinson y con Aiyuk en la lista de físicamente incapaces de desempeñarse durante al menos los primeros cuatro encuentros, los 49ers sólo tenían dos receptores sanos en su nómina inicial de 53 jugadores.

Ricky Pearsall está listo para comenzar y Skyy Moore, recientemente adquirido, también está en la competencia. Todavía hay dudas sobre Jauan Jennings, quien se ha perdido casi todo el campamento de prácticas por una lesión de pantorrilla. Jennings también está buscando un nuevo contrato, lo que añade otra complicación a su estado cuestionable.

El receptor de segundo año Jacob Cowing estaba en la lista inicial de 53 jugadores a pesar de una lesión en el tendón de la corva que se espera lo deje fuera el primer mes, pero se espera que pase a la lista de lesionados más tarde esta semana para crear un lugar abierto en la lista.

