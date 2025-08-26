Taylor Swift y Travis Kelce están comprometidos, anunció la pareja el martes.

En una publicación conjunta de cinco fotos en Instagram, la famosa cantante y el jugador de fútbol americano revelaron su compromiso, la culminación de cuento de hadas de un noviazgo que durante dos años ha emocionado y fascinado a millones en todo el mundo, pero especialmente a los Swifties, la enorme y ferviente base de fans de la estrella del pop.

"Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar", decía el pie de foto, acompañado de un emoji de un cartucho de dinamita.

Kelce era un famoso jugador de fútbol americano cuando se conocieron: una estrella como ala cerrada de los Chiefs de Kansas City y campeón del Super Bowl, pero el nivel único de fama de Swift lo catapultó a una órbita completamente diferente. Su relación fue documentada en innumerables fotos de Swift celebrando en los partidos de los Chiefs y videos de fans de Kelce bailando en la gira de conciertos Eras alrededor del mundo.

Hubo quienes especularon, sin evidencia, que la relación no era genuina, sino una maniobra cínica para obtener más fama, mientras que algunos incluso teorizaron que era un complot para influir en las elecciones de Estados Unidos. Al final, esas voces fueron silenciadas por una pareja feliz que simplemente parecía estar enamorada, ahora con un anillo de compromiso que rivaliza con el tamaño de los tres anillos del Super Bowl de Kelce.

No está claro cuándo y dónde se comprometieron los dos, ambos de 35 años. Los representantes de Swift y Kelce no respondieron a la solicitud de comentarios de The Associated Press sobre ese detalle, aunque la publicista de Swift, Tree Paine, confirmó que el anillo de compromiso era un diamante de corte brillante antiguo de Kindred Lubeck. Apenas una hora después, Kelce estaba estirándose para el entrenamiento en Kansas City, Missouri. ___ Noveck, Maria Sherman y Mallika Sen contribuyeron desde Nueva York.

_____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.