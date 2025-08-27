Messick lanza 7 entradas en blanco y Guardianes vencen 3-0 a Rays

Parker Messick lanzó siete entradas en blanco en su segunda apertura en las Grandes Ligas, y los Guardianes de Cleveland rompieron una seguidilla de seis derrotas y una sequía de 28 innings sin anotar para blanquear el martes 3-0 a los Rays de Tampa Bay.

Messick (1-0) permitió cuatro hits, ponchó a seis y no dio bases por bolas. Lanzó seis episodios y dos tercios, y dejó la loma con una ventaja de 2-1 en su debut contra Arizona antes de que los Diamondbacks remontaran para imponerse 3-2 en diez entradas.

Hunter Gaddis lanzó una octava entrada sin anotaciones y Cade Smith cerró el juego para su octavo salvamento.

Steven Kwan abrió el primer inning con un sencillo ante Shane Baz (8-11).

C.J. Kayfus recibió una base por bolas y Kyle Manzardo impulsó a Kwan con un sencillo que rebotó en el guante del primera base cubano Yandy Díaz. Bo Naylor añadió un elevado de sacrificio, y el venezolano Brayan Rocchio impulsó la tercera carrera con un sencillo cuando había dos outs.

Después de eso, Cleveland logró apenas una base por bolas gestionada por el dominicano Ángel Martínez al inicio del octavo capítulo.

Baz permitió tres carreras y tres hits en seis entradas. Retiró a 16 bateadores consecutivos después del sencillo de Rocchio.

Se marchó tras ponchar a los tres bateadores en el sexto. Tiene un récord de 0-8 en sus últimas diez aperturas. Griffin Jax y Mason Montgomery lanzaron una entrada sin anotaciones cada uno.

Por los Rays, los dominicanos Junior Caminero de 4-0, Christopher Morel de 3-0. El cubano Díaz de 4-3. El venezolano Everson Pereira de 3-0.

Por los Guardianes, los dominicanos José Ramírez de 3-0, Martínez de 2-0. Los venezolanos Rocchio de 3-1 con una remolcada, Gabriel Arias de 3-0.