Piratas vencen 4-3 a Rojos en 11 entradas y frenan avance de Cincinnati en la lucha por un comodín

Spencer Horwitz conectó un doble impulsor en la undécima entrada y los Piratas de Pittsburgh vencieron el miércoles 4-3 Cincinnati. Con esta victoria, evitaron que los Rojos ganaran terreno en la carrera por un comodín de la Liga Nacional.

Los Rojos comenzaron la acción del miércoles empatados con Arizona, a un juego detrás de los Mets de Nueva York, en la lucha por el tercer comodín.

Los Piratas tomaron la delantera en la undécima cuando Bryan Reynolds anotó su tercera carrera del juego con el doble de Horwitz. En la parte baja de la entrada, los Rojos llenaron las bases antes de que el dominicano Yohan Ramírez lograra que su compatriota Noelvi Marte bateara para un out forzado.

El abridor de los Piratas, Paul Skenes, permitió cuatro hits y ponchó a siete en seis entradas en su última apertura programada de la temporada. El derecho de 23 años, con una efectividad de 1.97, se convirtió en el primer lanzador calificado con una ERA por debajo de 2.00 desde Justin Verlander en 2022, y a los 23 años se convirtió en el más joven con una ERA inferior a 2.00 desde que Dwight Gooden, de 20 años, tuvo una de 1.53 en 1985. Skenes también terminó tuvo 216 ponches.

Cincinnati enfrentó un déficit de dos carreras al entrar en la octava entrada y usó un par de jonrones para forzar entradas adicionales.

Por los Piratas, el dominicano Oneil Cruz de 4-0.

Por los Rojos, los dominicanos Noelvi Martínez 6-2 con una anotada y una remolcada, Elly de la Cruz de 5-1.

