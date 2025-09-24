Jonrón de Cruz ayuda a Piratas a vencer 4-2 a Rojos y romper su racha de cinco victorias

El dominicano Oneil Cruz conectó un jonrón de dos carreras y los Piratas de Pittsburgh, que ocupan el último lugar, vencieron el martes por la noche 4-2 a los Rojos de Cincinnati, que están en la lucha por el comodín.

Cincinnati entró al juego empatado con los Mets de Nueva York por el tercer comodín de la Liga Nacional. Los Rojos tienen la ventaja en el primer desempate sobre los Mets con una ventaja de 4-2 en la serie de la temporada. Los Mets jugaron contra los Cachorros el martes por la noche.

Los Piratas anotaron sus cuatro carreras en la segunda entrada contra Brady Singer (14-11).

El dominicano Elly De La Cruz, quien rompió una racha de 43 juegos sin jonrón el sábado, puso a los Rojos en el marcador con un jonrón de dos carreras contra el cubano Johan Oviedo.

Hunter Barco (1-0) obtuvo su primera victoria en su carrera.

Los Rojos solo lograron cinco hits y batearon para tres dobles jugadas consecutivas que terminaron entradas, incluida una en la novena para ayudar al dominicano Dennis Santana a asegurar su 15º salvamento.

Por los Piratas, el dominicano Alexander Canario de 4-1 con una anotada y una producida.

Por los Rojos, el dominicano Miguel Andujar de 2-1. ___

