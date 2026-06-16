Pete Crow-Armstrong batea el ciclo y los Cachorros dejan tendidos 5-4 a los Rockies

Pete Crow-Armstrong se convirtió en el primer jugador de las Grandes Ligas en completar el ciclo esta temporada, mientras los Cachorros de Chicago remontaron para vencer 5-4 a los Rockies de Colorado la noche del lunes.

Chicago perdía 4-3 en la novena entrada antes de que el venezolano Pedro Ramírez conectara un sencillo impulsor de una carrera ante Seth Halvorsen, con las bases llenas y sin outs. Luego, Matt Shaw recibió base por bolas en cinco lanzamientos para empujar la carrera de la victoria.

El jonrón de tres carreras de Cole Carrigg ante Caleb Thielbar en la octava, su tercer cuadrangular en siete juegos en las Grandes Ligas, le dio a los Rockies una ventaja de 4-2. El elevado de sacrificio de Crow-Armstrong en la parte baja acercó a Chicago a una carrera.

Crow-Armstrong extendió a 19 juegos su racha embasándose con su segundo jonrón abriendo el juego en tres partidos, un batazo de 434 pies al jardín central ante Michael Lorenzen.

Él mismo abrió la tercera entrada con un triple al jardín central. Conectó un doble en la quinta y un sencillo para abrir la séptima para completar el 13er ciclo en la historia de los Cachorros y el segundo desde 1993.

A un triple de completar el ciclo el sábado, Crow-Armstrong se unió a Hack Wilson (1930) como los únicos jardineros centrales de los Cachorros en completar el ciclo desde 1901.

Crow-Armstrong terminó de 4-4 con dos carreras impulsadas, pero anotó solo una vez, ya que los Cachorros se fueron de 9-0 con corredores en posición de anotar hasta la novena. Fue sorprendido fuera de la primera base por Brennan Bernardino después de su sencillo.

El venezolano Daniel Palencia (2-1) lanzó una novena entrada sin carreras para los Cubs (38-35).

El dominicano Juan Mejia (1-6) cargó con la derrota por los Rockies (27-46).

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