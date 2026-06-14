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Montgomery, Antonacci y Meidroth pegan jonrón en 6ta y Medias Blancas vencen 6-4 a Dodgers

DODGERS MEDIAS BLANCAS
DODGERS MEDIAS BLANCAS (AP)

Colson Montgomery, Sam Antonacci y Chase Meidroth conectaron jonrones en la sexta entrada de seis carreras de Chicago y los Medias Blancas resistieron para vencer el domingo por 6-4 a los Dodgers de Los Ángeles.

Montgomery añadió un doble y Andrew Benintendi terminó con dos hits, mientras Chicago ganó su octava serie consecutiva en casa y se llevó una serie ante los Dodgers por primera vez desde 2014. También fue la cuarta victoria de los Medias Blancas en sus últimos cinco juegos en total.

Erick Fedde (2-5) lanzó 2 2/3 entradas sin permitir carreras para llevarse la victoria. El dominicano Seranthony Domínguez permitió una carrera con un doble y dos bases por bolas en la novena, pero ponchó a Freeman con dos hombres en base para lograr su 12º salvamento.

El cubano Miguel Vargas conectó un sencillo y anotó con el doble de Benintendi para poner a Chicago arriba 2-1.

Sheehan (3-4) permitió tres carreras y cuatro hits, y ponchó a ocho en poco más de cinco entradas.

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Bryan Hudson lanzó la primera entrada y permitió el 11º jonrón de Freeman. Sean Newcomb siguió con 2 1/3 entradas sin hits antes de que Fedde tomara el relevo con un out en la cuarta.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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