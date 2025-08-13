Pete Alonso quiebra el récord de jonrones de Darryl Strawberry en los Mets

El toletero Pete Alonso llegó el martes a 253 vuelacercas en su carrera para romper el récord de la franquicia de los Mets de Nueva York que Darryl Strawberry ostentó durante 37 años.

Alonso, de 30 años, conectó una recta de 95,1 mph del derecho de los Bravos de Atlanta, Spencer Strider, y envió la pelota justo por encima de la pared entre el jardín derecho y el central para un cuadrangular de dos carreras en la tercera entrada.

El 27º jonrón de la temporada por parte de Alonso llevó a los Mets a una ventaja de 5-1.

Los Mets celebraron el logro con un gráfico en la pantalla electrónica, que hizo referencia al número 253 junto a imágenes de Alonso y osos polares en honor al apodo del toletero. Alonso abrazó a Brandon Nimmo, quien anotó antes que él, y a otro viejo compañero de equipo, Jeff McNeil, quien estaba en el círculo de espera.

Luego, se quitó la gorra y lanzó besos a una multitud que prácticamente llenó el graderío.

Entre esos espectadores estaba el propietario de los Mets, Steve Cohen.

Liderados por el mánager venezolano Carlos Mendoza, los Mets salieron del dugout para intercambiar abrazos con Alonso mientras la multitud coreaba su nombre. Alonso salió para otra ovación durante el turno al bate de McNeil.

Después de la entrada, los Mets tocaron el tema de "The Natural" y Alonso nuevamente se quitó la gorra mientras la cámara se detenía en el número 18 de Strawberry colgando sobre el territorio de foul en el jardín izquierdo del Citi Field.

Fue el quinto jonrón de Alonso en diez juegos este mes. Conectó esa misma cifra en 43 juegos desde el 10 de junio hasta el 30 de julio.

Igualó el récord de Strawberry el sábado, al batear un cuadrangular contra los Cerveceros de Milwaukee.

Alonso, astro surgido de las filas de los propios Mets, irrumpió en las Grandes Ligas con fuerza en 2019, al conectar 53 jonrones para establecer un récord de novato en las Grandes Ligas.

Fijó asimismo un récord de la franquicia para una sola temporada.