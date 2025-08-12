Jordan Love estará fuera al menos una semana tras cirugía en pulgar, confirman los Packers

El quarterback de los Packers de Green Bay Jordan Love se perderá al menos una semana después de someterse a un procedimiento para reparar un problema de ligamento en su pulgar izquierdo, informó el martes el gerente general Brian Gutekunst.

Love fue visto con el pulgar vendado en la línea lateral el sábado, durante la derrota por 30-10 en el partido de pretemporada de los Packers ante los Jets de Nueva York. Love fue titular y completó uno de cinco pases para siete yardas, sin que ninguna de las dos series que lideró resultaran en puntos.

La lesión es en la mano con la que Love no lanza. Según el entrenador Matt LaFleur, el problema se presentó cuando fue capturado por Jay Tufele para una pérdida de tres yardas en la última jugada del mariscal de campo desde la línea de golpeo.

LaFleur dijo que le han informado que el proceso de recuperación es rápido. Se espera que Love regrese a la práctica de alguna manera la próxima semana.

Green Bay viajará para enfrentar a Indianápolis el 16 de agosto, y LaFleur ya ha descartado a Love para el último encuentro de pretemporada de los Packers contra Seattle el 23.

La decisión de que Love se sometiera al procedimiento se tomó después de que participó en la práctica del lunes.

LaFleur elogió al titular de tercer año por "seguir adelante" con la sesión mientras lanzaba el balón exclusivamente con su mano derecha.

Malik Willis es el principal suplente de los Packers y fue titular dos veces en siete apariciones el año pasado después de ser adquirido en un intercambio con Tennessee.

