Peralta dice que decepcionó a los Mets y cree que pronto lo traspasarán

El dominicano Freddy Peralta y los coleros Mets de Nueva York nunca pensaron que llegarían a la última semana de julio muy lejos de la contienda por los playoffs, con la directiva preparándose para desprenderse de activos en la fecha límite de cambios.

Una remodelación de temporada baja que salió mal tras el desplome de la segunda mitad del año pasado tiene a los Mets 18 juegos por debajo de .500 con ocho días restantes antes de la fecha límite de canjes del 3 de agosto, y Peralta está entre los que se espera que sean traspasados a un aspirante a la postemporada.

Con un futuro incierto, el derecho limitó a los Dodgers de Los Ángeles a tres carreras (dos limpias) y seis hits, al tiempo que realizó 93 lanzamientos en cuatro entradas el domingo, antes de que Nueva York reaccionara con jonrones de tres carreras de Tyrone Taylor y Marcus Semien en una victoria por 8-3.

Podría terminar siendo la última apertura de Peralta con los Mets.

“No puedo ocultar eso. Sé que probablemente lo sea, pero tengo que concentrarme y seguir dando lo mejor de mí y, si pasa, pasa. Solo estoy agradecido y doy las gracias por ser parte de esta organización. Sé que hasta ahora los he decepcionado. No he (hecho) lo que se suponía que debía hacer, pero estoy agradecido de estar aquí”, admitió Peralta.

Peralta puede convertirse en agente libre después de la temporada. El dos veces All-Star fue adquirido de Milwaukee en enero por los jóvenes Jett Williams y Brandon Sproat, ya que los Mets entregaron a un par de jugadores calificados entre los 100 mejores prospectos del béisbol con la expectativa de que Peralta fuera el abridor de primera línea que necesitaban.

En cambio, tiene marca de 5-9 con efectividad de 4,99 en 22 aperturas y no ha completado cinco entradas en cuatro de sus últimas cinco salidas. Estaba 5-5 con efectividad de 3,90 después de vencer a Atlanta 8-1 el 14 de junio, pero está 0-4 con efectividad de 7,93 en sus últimas siete aperturas, incluida una mala actuación el 20 de junio cuando permitió 10 carreras y 10 hits en 2 2/3 entradas en Filadelfia.

“Yo solo vengo aquí y trato de dar lo mejor cada día para mantenerme sano y dar lo mejor de mí cada cinco días. Sé que no ha sido así. En general, no hemos hecho lo que esperábamos. Sé que puedo ser mucho mejor que esto. Todavía creo en mí. Nací para ser un ganador, no un perdedor, y creo que tengo mucho dentro, mucho que mostrar. Y sé que puede cambiar porque todavía tengo tiempo para hacer un cambio, para mejorarlo”, explicó.

Antes de unirse a los Mets en una temporada baja en la que también sumaron al cubano Luis Robert Jr. y a Semien mediante canjes y firmaron a Bo Bichette con un contrato de 126 millones de dólares por tres años, Peralta tuvo marca de 17-6 con efectividad de 2,70 en 33 aperturas la temporada pasada. Lideró la Liga Nacional en victorias, terminó quinto en la votación del Premio Cy Young y ayudó a los Cerveceros a ganar su tercer título consecutivo de la División Central de la Liga Nacional.

“Confío en él porque va a encontrar su ritmo y va a dominar cinco o seis entradas, que es todo lo que uno busca de un abridor en una situación de postemporada. Así que es un tipo que tiene historial, tiene la experiencia, tiene el repertorio. Va a seguir tendiendo de vuelta hacia lo que históricamente siempre ha sido”, señaló el mánager interino de los Mets, Andy Green.

Taylor, quien jugó con Peralta en Milwaukee antes de unirse a los Mets en un canje en diciembre de 2023, también puede convertirse en agente libre este otoño y podría estar volviéndose más atractivo para los contendientes con su actual racha encendida.

El jonrón de Taylor fue el quinto en 33 turnos al bate desde que regresó de una distensión en la cadera derecha. Desde que fue activado, el jardinero suplente batea para .382 con un OPS de 1,403, el más alto en las Grandes Ligas desde el 28 de junio entre jugadores con al menos 30 apariciones en el plato.

“Solo me preparo para cada momento aquí. Estoy tratando de hacer lo mejor para ayudar al equipo a ganar aquí. No estoy pensando en nada (sobre) eso en absoluto, más que en estar presente”, comentó Taylor, que batea .237 en total con ocho jonrones y 23 carreras impulsadas.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes