Taylor y Semien conectan jonrones de 3 carreras y Mets vencen 8-3 a Dodgers

Tyrone Taylor puso a los Mets por delante con un jonrón de tres carreras en la sexta entrada, Marcus Semien añadió un batazo de tres carreras en la séptima y Nueva York venció el domingo por 8-3 a los Dodgers de Los Ángeles para evitar una barrida en la temporada.

Con los Dodgers arriba 3-1, el relevista Jack Dreyer dio bases por bolas al novato Carson Benge y al bateador cubano emergente Luis Robert Jr. en la sexta. Taylor le dio a los Mets una ventaja de 4-3 al conectar un sinker 1-1 de Evan Phillips (0-2) hacia las gradas del jardín izquierdo.

Fue el quinto jonrón de Taylor en 18 juegos desde que regresó de la lista de lesionados el 28 de junio. Con elegibilidad para la agencia libre después de esta temporada, el jardinero suplente parece tener muchas probabilidades de ser traspasado antes de la fecha límite del 3 de agosto.

El dominicano Freddy Peralta permitió tres carreras —dos limpias— y seis hits en cuatro entradas, en lo que podría terminar siendo su última apertura con Nueva York. Peralta también puede convertirse en agente libre después de la Serie Mundial y se espera que sea transferido en algún momento dentro de los próximos ocho días como parte de una importante liquidación de activos por parte de los Mets, últimos en la clasificación (44-62).

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