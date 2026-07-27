Kyle Shanahan aparece en la práctica de 49ers tras reciente choque de auto

El entrenador Kyle Shanahan salió al campo de práctica y se quedó de pie junto al gerente general John Lynch, observando a sus 49ers de San Francisco entrenar durante unos 30 minutos.

La presencia de Shanahan, que ha sido una constante durante la última década, fue una imagen bienvenida el domingo en la primera práctica del campamento de entrenamiento, menos de dos semanas después de que se viera involucrado en un accidente automovilístico que le dejó con una conmoción y otras lesiones.

“Sé que no puede mantenerse alejado”, manifestó el apoyador estrella Fred Warner. “Sé que ha dejado sus responsabilidades por un tiempo, pero ese tipo está obsesionado con el fútbol. Estoy seguro de que, por supuesto, va a estar por aquí”.

Aunque Shanahan hizo una aparición breve en la práctica el domingo, los Niners comenzaron la preparación para la temporada 2026 sin su líder al mando. Shanahan ha cedido temporalmente la responsabilidad del equipo al entrenador asistente y entrenador de la línea ofensiva, Chris Foerster, mientras se recupera del accidente que sufrió el 14 de julio en Palo Alto.

Shanahan sufrió una conmoción cerebral, costillas rotas, la nariz y una mano fracturada en el accidente, y no volverá a dirigir al equipo hasta que desaparezcan los síntomas de la conmoción. Shanahan llevaba un yeso en la mano izquierda, gafas de sol para cubrir su ojo morado y un nuevo bigote que llevó a Warner a felicitarlo por su “disfraz” mientras observaba la práctica.

Shanahan interactuó con algunos jugadores, entre ellos Warner, Kyle Juszczyk, Christian McCaffrey y Dre Greenlaw, antes de abandonar el campo.

“Sabía que sería difícil mantenerlo alejado de ahí. Le va a costar descansar”, dijo el tackle estrella Trent Williams. “No es ese tipo de persona. No me sorprende en absoluto verlo ahí afuera”.

Con un equipo cargado de veteranos y varios entrenadores que han estado en la organización durante años, Foerster y Williams dijeron que es casi como si el equipo estuviera en “piloto automático” y no se viera afectado por la ausencia de Shanahan.

El plan de prácticas del campamento de entrenamiento se estableció mucho antes del accidente de Shanahan, y el tramo inicial del campamento es esencialmente una repetición de las instalaciones del programa de temporada baja.

Foerster dijo que se está apoyando mucho en sus asistentes, especialmente en los coordinadores Klay Kubiak, Raheem Morris y Brant Boyer. Señaló que no ha cambiado mucho, salvo que tuvo que reunir al equipo al final de la práctica, ofreció una conferencia de prensa y le tocó decidir pequeños aspectos de la sesión, como si repetir o saltarse una jugada después de una infracción previa al saque.

Foerster ha estado en la NFL por más de tres décadas; comenzó como entrenador asistente de la línea ofensiva y de alas cerradas en Minnesota en 1993 y tuvo pocos problemas para asumir el mando de todo el equipo.

“Lleva haciendo esto más tiempo del que cualquiera en ese vestuario ha estado vivo, probablemente excepto yo”, expresó Williams. “Es como si encajara a la perfección. En lo personal, estoy muy orgulloso de él con solo verlo ser entrenador en jefe por un día, o por el tiempo que sea. Venimos de muy atrás; es familia para mí. Verlo en esa posición, de verdad me llena de orgullo”.

Foerster pasó cuatro temporadas con Washington cuando Shanahan era coordinador ofensivo y Mike Shanahan era el entrenador en jefe, y se unió a los 49ers en 2019. Foerster había renunciado como entrenador de la línea ofensiva en Miami en 2017 después de que un video en redes sociales pareciera mostrarlo inhalando tres líneas de polvo blanco sobre un escritorio, pero recibió una segunda oportunidad con Shanahan.

Bosa sale al campo para ejercicios individuales

El estelar ala defensiva Nick Bosa estuvo en el campo para iniciar el campamento, mientras avanza en su regreso tras una rotura del ligamento cruzado anterior sufrida en la Semana 3 de la temporada pasada. Bosa solo participó en ejercicios individuales y trabajó por su cuenta a un costado durante los ejercicios del equipo.

“Ni siquiera podría decir que tuvo una lesión o que regresó de algo", afirmó Williams. “La mayoría de las personas con una lesión de rodilla tan catastrófica, cuando vuelves, se nota algo. Se nota en la atrofia del músculo y de la pierna. Se nota algo. Bosa se ve mejor de lo que se veía antes de lesionarse”.

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