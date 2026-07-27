Noah Lyles sufre inusual derrota en los 200 metros tras detenerse a mitad de la carrera

Noah Lyles se detuvo a mitad de la final de los 200 metros en los campeonatos de atletismo de Estados Unidos el domingo y sufrió una inusual derrota en su mejor prueba que le permitió a Garrett Kaalund, de USC, quedarse con el título.

Mientras que en la prueba femenina en el Icahn Stadium de Nueva York —el escenario del primer récord mundial de Usain Bolt, en 2008—, la campeona mundial vigente Melissa Jefferson-Wooden se impuso con comodidad para lograr su segundo título nacional consecutivo con su mejor marca de la temporada: 21.69.

Lyles, cuatro veces campeón mundial en la distancia, venía en una posición aceptable al tomar la curva, pero al entrar en la recta redujo la velocidad y decidió parar. Llegó hasta la meta para felicitar a Kaalund, de 22 años, quien ganó a principios de año el título de la NCAA en esta distancia. El tiempo ganador de Kaalund fue 20.04.

“Sentí como un tirón. Pensé: ‘Sí, este es el momento de parar. No hay razón para forzar esto’”, dijo Lyles. Se mantiene empatado con Michael Johnson con cinco títulos de Estados Unidos en 200 metros. “Fue algo así como un calambre. Estoy bien. Solo necesito estirar, meter electrolitos en mi sistema, pero estaré bien”.

Esta fue apenas la cuarta vez que Lyles pierde los 200 desde que empezó a dominar la distancia en 2018, poco después de que Usain Bolt dejara el deporte. Dos de esas derrotas ocurrieron en los dos últimos Juegos Olímpicos. A principios de semana, Lyles ganó los 100 metros, la prueba en la que es el campeón olímpico vigente.

Kaalund comentó que llegó a los nacionales solo “para medirme contra los mejores”.

“No estaba buscando (ninguna) medalla, solo quería ver dónde estaba”, señaló.

Como él, en lo más alto del podio estuvo Jefferson-Wooden, cuya principal rival, Gabby Thomas, decidió no participar en los nacionales.

No hay campeonatos mundiales este año, aunque World Athletics está introduciendo los Ultimate Championships, donde habrá un primer premio de 150.000 dólares en una carrera en la que se espera que participen Jefferson-Wooden, Thomas y Julien Alfred, quien fue subcampeona detrás de Thomas en los Juegos de París.

Faltan dos años para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

“Siento que los sprints femeninos hoy son interesantes desde que nos ponemos en la línea de salida. Yo veo sus carreras. Ellas ven las mías. Estos próximos años van a ser interesantes de ver”, señaló Jefferson-Wooden.

A Davis-Woodhall le niegan la victoria tras una protesta por su último salto

En el salto de longitud femenino, la campeona olímpica y mundial Tara Davis-Woodhall parecía haber ganado de forma dramática después de que el último de sus seis saltos la colocara en el liderato, muy parecido a lo que ocurrió en las pruebas olímpicas hace dos años. Pero una revisión tras una protesta mostró que había cometido falta. Los jueces ratificaron esa decisión después de que ella apelara el fallo y terminó tercera. Alyssa Jones ganó con un salto de 6,96 metros (22 pies, 10 pulgadas).

Otros ganadores el domingo fueron Nia Akins (800 femenino), Cooper Lutkenhaus (800 masculino), Emily Mackay (5.000 femenino), Vincent Ciattei (5.000 masculino), Jordan Geist (impulso de bala masculino), Vashti Cunningham (salto de altura femenino), Chris Nilsen (salto con pértiga masculino), Valarie Sion (disco femenino), Christopher Robinson (400 con vallas masculino) y Anna Cockrell (400 con vallas femenino).

Cordell Tinch cerró la competencia con una inclinación en la línea de meta para llevarse el título de 110 metros con vallas por delante de Bradley Franklin.

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