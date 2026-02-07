Pelicans remontan 18 puntos en la 2da mitad y vencen 119-115 a Timberwolves

Saddiq Bay anotó 30 puntos, incluidos dos tiros libres con 10,8 segundos restantes, para ayudar a que los Pelicans de Nueva Orleáns remontaran un déficit de 18 puntos en la segunda mitad, con lo cual se impusieron el viernes 119-115 a los Timberwolves de Minnesota.

Zion Williamson añadió 29 puntos y Trey Murphy III anotó 26. Los Pelicans rompieron una racha de tres derrotas consecutivas.

Minnesota tomó una breve ventaja de un punto con 50 segundos restantes gracias a un triple de Bones Hyland, pero Williamson convirtió una jugada de tres puntos para poner a los Pelicans arriba 117-115 con 35,5 segundos por jugar.

El tiro de Anthony Edwards se quedó corto. Bey capturó el rebote y fue objeto de una falta de Julius Randle con 10,8 segundos por jugar.

Edwards terminó con 35 puntos, incluidos 23 en la primera mitad, por los Wolves. Randle añadió 24 puntos, mientras que Rudy Gobert capturó 16 rebotes junto con sus 12 unidades.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes