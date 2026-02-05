Antetokounmpo sigue con los Bucks en cierre del mercado de traspasos de la NBA

Giannis Antetokounmpo se queda en Milwaukee.

El astro griego de los Bucks fue el centro de atención al acercarse la fecha límite de traspasos en medio de informes de que Milwaukee comenzó a escuchar ofertas por el dos veces MVP y nueve veces All-NBA.

Mientras que muchos otros jugadores cambiaron de equipo al pasar la fecha límite de traspasos de la NBA, el astro griego de los Bucks. Pero cuando pasó la hora límite de las 3 de la tarde (hora de Nueva York), Antetokounmpo permaneció en Milwaukee.

Antetokounmpo, quien no ha jugado desde que se lesionó la pantorrilla derecha el 23 de enero, ha pasado toda su carrera de 13 años con Milwaukee y llevó a los Bucks a un título en 2021.

Ha dicho repetidamente que le encanta jugar en Milwaukee, pero también ha enfatizado que quiere seguir jugando para un equipo comprometido a competir por campeonatos. Los Bucks han perdido en la primera ronda de los playoffs en cada una de las últimas tres temporadas y actualmente están en el puesto 12 en la clasificación de la Conferencia Este.

Ja Morant de Memphis tampoco fue traspasado en el cierre del mercado, pese a ser objeto de muchas conjeturas en las últimas semanas.

Morant ha pasado toda su carrera en Memphis, pero los Grizzlies están en el puesto 11 en la clasificación de la Conferencia Oeste y habían canjeado al dos veces All-Star Jaren Jackson Jr. al Jazz de Utah esta semana como parte de una renovación de la plantilla.

Aunque es un dos veces All-Star por derecho propio, Morant ha visto caer su valor últimamente debido a lesiones y problemas fuera de la cancha, así como a una merma en su producción.

Hubo algunos traspasos notables el jueves, pero ninguno de ellos involucró a alguien con la fama de Antetokounmpo.

Indiana adquirió al centro croata Ivica Zubac de los Clippers de Los Ángeles. Minnesota reforzó su banca de suplentes con el escolta Ayo Dosunmu de los Bulls de Chicago. Nueva York hizo algo similar al base puertorriqueño José Alvarado de Nueva Orleans.

La mayoría de los nombres más importantes que cambiaron de equipo lo hicieron en traspasos que se informaron a principios de la semana. Esa lista de jugadores incluía al MVP de 2018 y 11 veces All-Star James Harden, así como al cinco veces seleccionado al All-NBA Anthony Davis.

Pacers adquieren a Zubac

Los Pacers de Indiana pagaron un alto precio para añadir una torre como Zubac. Los Pacers enviaron a Bennedict Mathurin, Isaiah Jackson y hasta tres selecciones de draft a los Clippers, dijo una persona familiarizada con la situación a The Associated Press. La persona habló con la AP bajo condición de anonimato porque el traspaso no había sido anunciado.

Zubac, quien cumplirá 29 años el próximo mes, ha promediado 14,4 puntos y 11 rebotes esta temporada. Sería un centro confiable que podría ayudar a los campeones defensores de la Conferencia Este a competir nuevamente cuando Tyrese Haliburton regrese de su lesión en el tendón de Aquiles la próxima temporada.

Mathurin, de 23 años, estaba promediando 17,8 puntos para Indiana.

¿Y Chris Paul?

Toronto añadió a un futuro miembro del Salón de la Fama en Chris Paul, quien probablemente nunca jugará para los Raptors, para quedar por debajo del umbral del impuesto de lujo.

Los Raptors negociaron un traspaso con los Clippers por Paul, al menos en papel. Toronto también envió al alero Ochai Agbaji, una futura selección de segunda ronda y dinero en efectivo a los Nets de Brooklyn.

Paul —quien se espera que se retire después de esta temporada— fue enviado a casa por los Clippers en noviembre, pero permaneció en su nómina.

Cavs traspasan a Ball a Utah

Los Cavaliers de Cleveland enviaron al base Lonzo Ball a los Utah Jazz por un par de selecciones de segunda ronda.

Ball apareció en 35 juegos, incluidos tres como titular, y promedió 4,6 puntos, 3,9 asistencias y 1,3 robos en 20,8 minutos. Los Jazz serán el quinto equipo de Ball en su carrera de siete años.

Knicks consiguen a Alvarado

Los Knicks y los Pelicans hicieron un acuerdo de última hora el jueves para enviar a Alvarado a Nueva York por dos selecciones de segunda ronda y Dalen Terry, a quien adquirieron en un acuerdo separado con Chicago.

Harden, Davis y otros traspasos notables

Los Clippers enviaron a Harden a los Cavaliers por el dos veces All-Star Darius Garland y una selección de segunda ronda. Garland, de 26 años, es 10 años más joven que Harden.

Davis salió de los Mavericks de Dallas rumbo a Washington como parte de un traspaso de ocho jugadores. Los Wizards recibirán a Davis, Jaden Hardy, D’Angelo Russell y Dante Exum a cambio de Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham, Marvin Bagley III, dos selecciones de primera ronda y tres selecciones de segunda ronda.

Los Wizards eventualmente podrán emparejar a Davis con el estelar base Trae Young, quien llegó a Washington el mes pasado en un traspaso con Atlanta. Davis y Young están actualmente lesionados.

Los Hawks adquirieron a Gabe Vincent y una selección de segunda ronda de 2032 de los Lakers de Los Ángeles por el escolta Luke Kennard, dijo una persona con conocimiento del movimiento a la AP bajo condición de anonimato porque el traspaso aún no había recibido la aprobación requerida de la liga. Atlanta también recibió a Jonathan Kuminga y Buddy Hield de los Warriors de Golden State por Kristaps Porzingis.

Cada uno de los líderes de conferencia también ha hecho un movimiento esta semana.

El campeón defensor Oklahoma City adquirió a Jared McCain de Filadelfia por una selección de primera ronda de 2026 y tres selecciones de segunda ronda. Los Pistons de Detroit, líderes del Este, obtuvieron a Kevin Huerter de Chicago como parte de un traspaso de equipos.

Los escritores de baloncesto profesional de AP Tim Reynolds y Brian Mahoney, y los escritores deportivos de AP Dave Campbell, Schuyler Dixon, Joe Reedy, Charles Odum y Michael Marot contribuyeron a este despacho.

