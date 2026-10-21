Paul George anota 38 puntos al debutar con Celtics, que caen

Parece que Paul George todavía puede aportar algo.

George anotó 38 puntos —la mayor cantidad para un Celtic de Boston en su debut y la quinta mayor cifra de un jugador en su primer partido con una franquicia de la NBA. Sin embargo, los Celtics cayeron por 121-113 el martes ante los Pistons de Detroit.

“No soy de los que ven una victoria moral. No significa nada”, reconoció George después de encestar 12 de 21 tiros, incluidos 7 de 12 triples.

Quizá no, pero el alero nueve veces elegido al Juego de Estrellas lució impresionante y se ganó un lugar en un selecto grupo.

El récord de anotación de la NBA en un debut lo estableció Kyrie Irving en 2019, cuando sumó 50 puntos con los Nets de Brooklyn.

Kiki Vandeweghe anotó 47 puntos en su primer partido con Portland en 1984, Wilt Chamberlain hizo 43 unidades en su debut en la NBA con Filadelfia en 1959 y Damian Lillard consiguió 39 tantos en su debut con Milwaukee en 2023.

George, en su 17ma temporada, fue adquirido en un canje con los 76ers el verano pasado a cambio de Jaylen Brown, Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA de 2024.

Aunque George no celebró su actuación debido a la derrota, el alero de 36 años se sintió alentado por su estado físico.

Las lesiones —y una suspensión de 25 partidos por no aprobar una prueba antidopaje— lo limitaron a 37 y 41 duelos en las últimas dos temporadas regulares con los Sixers.

Durante el campamento de entrenamiento con los Celtics, George comentó que sentía las piernas pesadas y que se quedaba sin aire.

En el primer partido con su quinto equipo, no sabía qué esperar.

"Es difícil saberlo hasta que se encienden las luces. Fue un campamento duro para mí”, explicó.

Se vio suelto en Motown en 31 minutos, con cinco robos, cinco rebotes y tres asistencias.

“Fue algo digno de ver”, señaló su compañero Derrick White. “Se encendió y tratamos de encontrarlo”.

Los Celtics encontraron a George temprano en el tercer cuarto, lo que derivó en que encestara tres triples en menos de un minuto para ponerlos arriba por 72-50.

Boston luego se convirtió en el quinto equipo en 30 temporadas en perder un partido inaugural de campaña después de haber tenido una ventaja de 22 puntos, lo que permitió a Detroit lograr la mayor remontada para ganar en un estreno de liga desde 1997.

“Si estamos en el asiento del conductor así, aprenderemos a cerrar los partidos”, confió George.

Desde luego, él cumplió con su parte.

“Fue increíble”, afirmó Jayson Tatum, quien en cambio no estuvo fino.

Tatum, seis veces seleccionado al Juego de Estrellas, falló 17 de 23 tiros y terminó con 13 puntos y 11 asistencias. Su falta de intensidad en defensa permitió que Javonte Green se tomara su tiempo para encestar un quinto triple que les dio a los Pistons una ventaja de 13 puntos con 3:33 por jugar, culminando una racha de 23-0.

George, sin embargo, le dejó muchas cosas positivas a los Celtics.

“Simplemente su nivel de comodidad”, dijo el Entrenador del Año pasado en la NBA, Joe Mazzulla. “El juego lo encontró, tomó algunas decisiones de lectura muy buenas a lo largo del partido. Estuvo bien. Pudo encontrar ventajas para él y para otros; sólo tenemos que seguir con eso.

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