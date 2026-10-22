Misiorowski lleva su brazo de 104 mph al Juego 1 de la Serie Mundial Cerveceros-Rays

The Miz intentará colar su famosa recta fulminante junto a los bateadores en el mayor escenario del béisbol, al abrir una Serie Mundial en la que se coronará un nuevo campeón.

Jacob Misiorowski lleva su encendido brazo al montículo en el primer juego de los Cerveces de Milwaukee en el Clásico de Otoño el jueves contra los Rays de Tampa Bay, un duelo de equipos de presupuesto modesto que eliminaron a rivales glamorosos con un estilo retro de avanzar base por base.

“¡Forrest Gump, todos!”, comentó el mánager de los Cerveceros, Pat Murphy, el jueves, al presentar a su as ante los medios reunidos.

“Todavía soy nuevo en esto y no tengo ni idea de qué demonios está pasando”, expresó Misiorowski. unos minutos después.

Pocos pronosticaron este emparejamiento cuando la temporada comenzó el 25 de marzo a pesar de que ambos ganaron sus dovisiones. La primera Serie Mundial con árbitros robot es la primera desde 1980 entre equipos que buscan su primer campeonato y también podría ser la primera con lanzamientos de 104 mph —gracias a Misiorowski— y la primera que se juegue totalmente bajo techo.

“Me entusiasma ver a dos grandes equipos que juegan el juego de una manera un poco distinta a como quizá se ha jugado la última década más o menos”, señaló el mánager de los Rays, Kevin Cash.

Es la que segunda vez que Milwaukee disputa la Serie Mundial tras una ausencia de 44 años, un número apropiado si se considera que era el dorsal del jugador de béisbol más famoso de la Cream City, Hank Aaron, quien se convirtió en estrella con los Bravos de Milwaukee en la década de 1950 y terminó su carrera con los Cerveceros de expansión en la década de 1970.

Ambos equipos se quedaron cortos en visitas previas a la Serie: los Cerveceros perdieron ante San Luis en 1982 y los Rays ante Filadelfia en 2008 y ante los Dodgers de Los Ángeles en 2020. No se enfrentaban dos equipos en busca de su primer título desde que los Filis vencieron a Kansas City en 1980. La vez anterior a esa fue en 1920.

Misiorowski podría establecer récord de velocidad en la Serie Mundial

El derecho de 24 años, que está en su primera temporada completa en las Grandes Ligas, es un abridor como ningún otro. Este año realizó 1.115 lanzamientos de 100 mph o más, pulverizando el anterior récord de 673 desde que comenzó el registro en 2008, establecido por Jordan Hicks en 2018.

Su lanzamiento más rápido fue de 105,5 mph a Pete Crow-Armstrong, de los Cachorros de Chicago, el 27 de junio, y parece probable que rompa el récord de 101,1 mph para un abridor en una Serie, de Noah Syndergaard, de los Mets de Nueva York, en 2015, y posiblemente el máximo general de una Serie de 103,2 mph, del relevista de los Cachorros Aroldis Chapman a Coco Crisp, de Cleveland, en el Juego 2 de 2016.

Misiorowski no terminó el quinto inning en ninguna de sus dos primeras aperturas de postemporada este año. Los bateadores han hecho swing a 94 de sus 182 lanzamientos de postemporada y han conectado 51 fouls: 28% de los lanzamientos y 54% de los swings.

“No ha estado tan fino”, dijo Murphy. “Obviamente están mirando una zona. Están tratando de explotar todo. Está expuesto, como les pasa a todos estos tipos en algún momento”.

Los Cerveceros y los Rays tienen ofensivas de estilo retro

En una era en la que suelen mandar los bates de poder, Milwaukee anotó el porcentaje más bajo de carreras en Grandes Ligas mediante jonrones, con 32,1%, y Tampa Bay fue el segundo más bajo con 34,4%, según el Elias Sports Bureau.

“Está bueno que no tengas que ser ese equipo que pega 170 jonrones por juego o lo que sea”, comentó Misiorowski. “Puedes ganar un juego de béisbol de tantas maneras distintas”.

Los bateadores de los Rays tuvieron la menor cantidad de ponches entre los 30 equipos y los 45 toques de sacrificio de Tampa Bay fueron la mayor cifra entre equipos de la Liga Americana desde 2015.

“Me desanimé un poco en los últimos 10 o 15 años por la manera en que había ido el juego, en cuanto a depender del jonrón y no preocuparse por los ponches”, manifestó el miembro del Salón de la Fama Robin Yount, una estrella de los Cerveceros del 82. “El juego hoy se ve como si estuvieran empezando a enfocarse de verdad en volver a jugar béisbol”.

Habrá campeón de baja nómina

Esta es la primera vez desde 1991 que ambos equipos de la Serie están en la mitad inferior de las nóminas: los Cerveceros eran 19nos al 31 de agosto y los Rays 25tos. Milwaukee, el mercado más pequeño de las Grandes Ligas, podría convertirse en el primer campeón de mercado pequeño desde Kansas City en 2015. Los Rays ocupan el 15to lugar en tamaño de mercado.

Para llegar a la Serie, los Cerveceros barrieron a los costosos Dodgers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, y los Rays barrieron a los Yankees de Nueva York en la serie divisional de la Liga Americana.

El jugador mejor pagado de la Serie, el jardinero de los Cerveceros Christian Yelich, ocupaba el puesto 44 en el total de las mayores el día inaugural. Yandy Díaz, quien más gana entre los Rays, estaba en el puesto 154.

Los árbitros robot están cambiando el juego

Los bateadores han tenido éxito en 63% de las impugnaciones durante la postemporada en el primer año del Sistema Automatizado de Bolas y Strikes, al ganar 40 de 63 apelaciones ante los árbitros robot. Eso sube desde 49% durante la temporada regular.

La tasa de éxito de los receptores en los playoffs, de 58% (58 de 99), bajó apenas desde 59% en la temporada regular, y los lanzadores van 1 de 1: Griffin Jax, de Tampa Bay, hizo la única impugnación. La tasa general de 60% sube desde 54% en la temporada regular.

Los bateadores de Tampa Bay aún no han hecho una impugnación en la postemporada. Los de Milwaukee han ganado 4 de 7, incluido un perfecto 2 de 2 de Jake Bauers.

El receptor de los Cerveceros William Contreras ha ganado 60% (12 de 20) y el receptor de los Rays Liam Hicks 67% (8 de 12).

Descanso vs. óxido: El tiempo extra libre no ha ayudado en años recientes Milwaukee habrá tenido siete días libres al llegar al juego inaugural.

Aunque los equipos con menos descanso tienen marca de 15-15 en la Serie desde que comenzó la Era del Comodín en 1995, están 12-4 desde 2009.

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Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP