Alineación de Rays combina estrellas y peloteros casi anónimos que hacen lo necesario para ganar

Los Rays de Tampa Bay lideraron la Liga Americana en victorias y se dirigen a la Serie Mundial con una alineación poco tradicional que incluye a un par de seleccionados al Juego de Estrellas y, en su mayoría, a héroes anónimos, quienes hacen lo que sea necesario para ganar juegos.

Hacen contacto, tocan la bola, se roban bases, pero también pueden batear con poder. Los Rays terminaron segundos detrás de los Cerveceros, campeones de la Liga Nacional, en promedio de bateo: .2581 contra .2585 de Milwaukee.

El primer juego de la Serie Mundial se disputará la noche de este viernes en Milwaukee.

Los Rays lideraron las Grandes Ligas con 134 toques de bola durante la temporada regular, tuvieron la menor cantidad de ponches y fueron 22dos en jonrones, practicando su estilo que apenas depende de algunos batazos largos, aportados principalmente por el dominicano Junior Caminero, el cubano Yandy Díaz y el mexicano Jonathan Aranda.

El veloz jardinero izquierdo Chandler Simpson es uno de los catalizadores ofensivos. Lideró al equipo con un promedio de bateo de .306 y 46 robos. Simpson no tiene vuelacercas en 1.053 apariciones al plato en su carrera en las Grandes Ligas, y es el prototipo de primer bate a la antigua.

No en la alineación poco ortodoxa de Kevin Cash. Simpson bateó quinto (57) más veces que primero (37) y fungió como tercer bate en el cuarto duelo de la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra Cleveland.

“Siento que hay muchas cosas que influyen, especialmente batear en el medio del orden con tipos que pueden pegar con poder delante de ti y tipos que pueden hacer lo mismo detrás de ti, o correr también”, explicó Simpson. "Simplemente mover a las defensas y causar caos cuando hay gente en base o cuando no la hay.

"Siento que es efectivo cuando hay tráfico en las bases o cuando no hay nadie para iniciar una entrada o para mantenerla viva. Busco depender del contacto y asegurarme de poner la pelota en juego, avanzar la bola, y tratar de embasarme de cualquier manera que pueda”.

En esta era del béisbol, se enfatizan el ángulo y la velocidad de salida, se priorizan los jonrones y poncharse se ha vuelto demasiado aceptable.

Simpson juega de otra manera. Tiene más éxito bateando la pelota por el suelo, no se poncha mucho (48) e influye en los encuentros embasándose como sea. Conectó 14 hits con toque de bola.

“Es divertido jugar mi juego. Hay un espacio y un lugar para el poder en nuestro deporte, sin duda, pero definitivamente también hay un espacio para el contacto, llegar a base, jugar buena defensa, correr las bases, hacer todas esas cosas que también pueden ganar juegos y que pueden complementar el poder hasta cierto punto", manifestó Simpson.

“Así que siento que es divertido, y siento que definitivamente hay un factor complementario que ayuda a ganar partidos. Siento que no puede ser sólo poder. Pero tampoco puedo ser sólo yo. Siento que tiene que funcionar en conjunto para sacarlo adelante al final del día”.

En cuanto al poder, los Rays cuentan con Caminero, Díaz y Aranda.

Caminero, antesalista dos veces elegido al Juego de Estrellas, es el ancla de la alineación y por lo general batea tercero o cuarto. Bateó para .276 con 42 jonrones, 101 carreras impulsadas y un OPS de .885.

Díaz, el veterano bateador designado, bateó para .293 con 22 jonrones, 85 impulsadas y lideró la liga con 180 hits, al tiempo que fue seleccionado a su segundo Juego de Estrellas. El corpulento Díaz — quizá tenga los bíceps más grandes de las Grandes Ligas — conectó jonrones de dos carreras en victorias por 7-3 en el cuarto y sexto juego contra los Guardianes.

Aun así, fue el primer bate del equipo durante 120 duelos en la campaña regular y a lo largo de la postemporada. Díaz también bateó cuarto más veces (34) que cualquier otro pelotero del equipo.

Aranda, seleccionado al Juego de Estrellas en 2025, bateó para .274 con 22 jonrones, 92 impulsadas y un OBP de .358. Por lo general ocupa el segundo turno en el orden al bate.

Ellos son las piezas fijas.

Ryan Vilade y el cubano Víctor Mesa Jr. se alternan en el jardín derecho. Jonny DeLuca y Cedric Mullins compartieron el jardín central en la temporada regular.

DeLuca fue titular en los seis juegos de la Serie de Campeonato.

Vilade pasó por cinco organizaciones antes de que los Rays lo adquirieran el pasado noviembre. Tenía un jonrón en 64 turnos al bate, pero aprovechó al máximo su oportunidad de jugar en Tampa Bay. Vilade, bateador derecho, tuvo un promedio de .245 con 11 jonrones y 43 impulsadas en 245 turnos.

Conectó un jonrón ante Max Fried en el Yankee Stadium durante el tercer juego de la serie divisional de la Liga Americana, para ayudar a que los Rays barrieran a Nueva York.

“Mirar atrás y pensar que el año pasado estaba en (la sucursal de Triple-A en) Memphis y durmiendo en una cama de Amazon o de Walmart, y este año estoy aquí y puedo ir a la Serie de Campeonato y competir con mis compañeros. Ése es el plan del Señor, y estoy agradecido por ello”.

Mesa fue dado de baja por Miami en febrero, así que los Rays hicieron un canje para obtenerlo. El novato bateó para .260 con 14 jonrones y 34 impulsadas en apenas 235 turnos.

Batea en distintos lugares de la alineación, incluso como cuarto bate detrás de Caminero a veces. Mesa conectó un jonrón de dos carreras para tomar la ventaja y romper el empate ante Fried en el juego decisivo de la serie divisional.

“Cuando empecé con los Rays, no le estaba pegando a nada", reconoció el cubano. "No estaba conectando sencillos. No estaba llegando a base en absoluto. Las cosas empezaron a calentarse para mí”.

DeLuca (.266, 11, 50) jugó por todo el jardín en la campaña regular, pero en la postemporada se ha adueñado del prado central, desplazando a Mullins (.205, 15, 48).

El campocorto Taylor Walls bateó para .222, pero es un defensor fino que terminó tercero en las Grandes Ligas con 21 carreras evitadas. El intermedista Richie Palacios bateó para .235 con 10 jonrones y 57 impulsadas en 345 turnos. Logró un hit importante en el juego decisivo de la Serie de Cmpeonato: un doble de dos carreras que abrió la pizarra.

El receptor Liam Hicks, adquirido en la fecha límite de trueques, ha sido una incorporación importante a la alineación de Tampa Bay. Bateó para .288 con cuatro jonrones y 20 impulsadas en 41 juegos, mayormente como cuarto en el orden.

“Somos un grupo de perros. Vamos a salir ahí. No nos importa quién esté del otro lado", advirtió Vlade. "Vamos a salir a competir y a hacer lo nuestro y a ser nosotros mismos y a no intentar hacer demasiado, y a jugar el uno para el otro. Y creo que eso es lo que nos hace especiales”.

Cuatro victorias más los convierten en campeones —por primera ocasión en los 29 años de historia de los Rays.

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