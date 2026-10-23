Con cierre patronal inminente, Serie Mundial ofrecería los últimos juegos de béisbol en algún tiempo

En la víspera de la Serie Mundial, existe la sensación de que éstos podrían ser los últimos juegos de béisbol de las Grandes Ligas por un tiempo.

Los dueños están presionando para imponer un tope salarial, y eso podría provocar un paro patronal a partir del 2 de diciembre y derivar en encuentros cancelados en 2027.

“Sería un verdadero fastidio perder una temporada, eso es seguro”, manifestó el as de Tampa Bay, Drew Rasmussen, el jueves antes del primer juego de la Serie Mundial contra Milwaukee. “Creo que la industria en su conjunto está en un lugar demasiado bueno”.

La Serie Mundial de este año es la primera desde 1991 entre equipos que están en la mitad inferior de las nóminas: Milwaukee ocupaba el 19.º puesto al 31 de agosto y Tampa Bay el 25.º.

Las Grandes Ligas afirman que se necesita un tope para ayudar a que todos los equipos compitan con mayor constancia, pero los peloteros sostienen que, debido al método que usan los dueños para definir los gastos, un tope llevaría a que la administración se quede con una porción mayor de los ingresos del deporte.

“El sistema que se está proponiendo, que es similar al de otras ligas en cuanto al esquema de reparto de ingresos, no sólo nos ayudará a competir, sino, más importante aún, también apoyará a todos los equipos con nóminas más bajas, que es algo que además creo que los aficionados quieren”, declaró el dueño de los Cerveceros, Mark Attanasio.

La propuesta de las mayores limitaría el gasto en 2027 a 245,3 millones de dólares usando cifras de nómina para el impuesto de lujo, y restringiría a un jugador a un 15% de la nómina de un equipo.

Los agentes libres tendrían un tope de 265 millones de dólares por seis temporadas, muy por debajo del contrato récord del dominicano Juan Soto: 765 millones por 15 años con los Mets de Nueva York.

El sindicato de peloteros promete no aceptar nunca un tope.

“Si van a sentarse ahí y agitarnos su pequeña varita mágica diciendo que van a conseguir un tope salarial, no va a pasar”, advirtió el lanzador de los Cerveceros, Trevor Megill.

Las negociaciones de un convenio colectivo para reemplazar el acuerdo de cinco años que vence el 1 de diciembre podrían convertirse en un intento de cada parte por resistir más que la otra.

“Mi idea con todo esto es seguir construyendo sobre las generaciones anteriores y sobre lo que nos dieron”, señaló el as de los Cerveceros, Jacob Misiorowski, quien realiza el primer lanzamiento de la Serie Mundial este viernes por la noche. “No quieres ser la generación que haga retroceder algo. Sólo sigues construyendo sobre lo que te han dado las generaciones anteriores y esperas lo mejor”.

Attanasio enfatizó que los Cerveceros ocuparon el 11.º puesto este año en gasto de operaciones deportivas no relacionadas con jugadores y que los Rays fueron novenos. El propietario comentó que unas 250 personas están bajo las órdenes del gerente general Matt Arnold.

Milwaukee ocupa el 30.º puesto y el último en tamaño de mercado en las Grandes Ligas. Podría convertirse en el primer equipo de mercado pequeño en ganar el título desde los Reales de Kansas City de 2015.

“Tenemos que mantener un ojo en el presente y otro en el futuro en cada movimiento que hacemos. En cada canje tenemos que pensar en eso”, explicó Arnold. “Hay compensaciones entre lo que puedes hacer para ayudar al equipo hoy y cómo se ve eso de cara al futuro”.

Tampa Bay es el 15to mercado de las mayores. Aunque los Rays no han gastado a manos llenas en la nómina de Grandes Ligas, este año estuvieron entre los que más invirtieron en desarrollo de jugadores.

Retiro de queja

La asociación de jugadores presentó una queja contra los Rays, bajo el argumento de que el equipo no cumplió su obligación, según el contrato laboral, de usar los fondos del reparto de ingresos para intentar una mejoría de su rendimiento en el terreno. La queja, que abarcaba 2017, 2018 y 2019, fue retirada en diciembre.

Receptores-camarógrafos

En una sesión de negociación el jueves, los dueños propusieron permitir el uso de cámaras en los receptores para las transmisiones.

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