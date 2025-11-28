El Gladbach termina frustrado tras triunfo negado por las revisiones en empate contra Leipzig

Borussia Mönchengladbach lamentó las decisiones del árbitro de video después de que tomara dos decisivos clave en su contra en el empate el viernes 0-0 en casa contra el segundo clasificado Leipzig en la Bundesliga.

No hubo tiros a puerta en una primera mitad insípida que ambos equipos querrán olvidar, pero Gladbach generó poco después del descanso.

Franck Honorat mandó el balón a la red a los dos minutos de arrancado el complemento, pero las celebraciones de los aficionados locales se vieron interrumpidas cuando el VAR anuló el gol por la más mínima decisión de fuera de juego.

Veinte minutos después, la multitud local estaba furiosa nuevamente cuando se revocó una decisión de penalti después de que el árbitro señalara el punto tras la entrada de Willi Orbán sobre Shuto Machino.

La mejor oportunidad de Leipzig llegó a diez minutos del final, pero David Raum golpeó el travesaño cuando estaba claro frente al gol.

El resultado puso fin a la racha de tres victorias consecutivas de Gladbach y lo dejó en el puesto 11.

Leipzig se mantuvo en segunda posición y redujo la diferencia con el Bayern a cinco puntos, pero el campeón vigente tiene un partido pendiente el sábado contra el modesto St. Pauli.

Fue el séptimo partido consecutivo de viernes por la noche en el que Gladbach no ha logrado ganar.

