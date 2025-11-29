Aaron Rodgers está listo para regresar como quarterback titular de Steelers contra Bills

Aaron Rodgers, con todo y su fracturada muñeca izquierda, comenzará el partido del domingo, cuando Pittsburgh reciba a Buffalo.

Rodgers, quien se perdió la derrota de la semana pasada ante Chicago después de lesionarse la muñeca contra Cincinnati el 16 de noviembre, participó en la práctica completa el viernes, por segundo día consecutivo.

El entrenador en jefe de los Steelers, Mike Tomlin, dijo que Rodgers no tendrá ninguna designación relacionada con lesiones. Ello allana el camino para que el quarterback de 41 años regrese al campo.

"Todo está listo", afirmó Tomlin.

Rodgers expresó el miércoles que tenía la esperanza de jugar, pero dijo que en última instancia dependería de Tomlin y del personal médico. Los Steelers lo dejaron fuera del encuentro contra los Bears después de que estuvo limitado en la práctica la semana pasada.

Pittsburgh (6-5) ha perdido cuatro de seis duelos, pero puede romper el empate en el primer lugar con Baltimore si logra vencer a los Bills (7-4).

Los Steelers también recuperarán al apoyador externo Alex Highsmith después de que se perdió dos partidos por una lesión en el pectoral. Se espera que el receptor abierto D.K. Metcalf, quien se torció un tobillo en Chicago, también juegue.

