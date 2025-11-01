Patrick Vieira deja de ser entrenador del Genoa, que es colero de la Serie A

El mandato de Patrick Vieira como entrenador del Genoa terminó el sábado debido a que el club se mantiene en el último lugar y sin victorias en las nueve jornadas de la temporada de la Serie A.

Aunque el Genoa solo anunció que Vieira "ya no es el entrenador del primer equipo", la Gazzetta dello Sport aseguró que él renunció.

Roberto Murgita y Domenico Criscito fueron nombrados como entrenadores interinos conjuntos para el partido del lunes contra el Sassuolo.

Vieira, que ganó como jugador la Copa del Mundo con Francia, fue contratado hace un año para reemplazar al despedido Alberto Gilardino cuando el Genoa se encontraba un puesto por encima de la zona de descenso.

Llevó al Genoa a terminar en el 13mo puesto la temporada pasada y su contrato fue extendido por dos años más.

Sin embargo, el Genoa ha perdido seis de sus nueve partidos esta temporada y cayó 2-0 en casa ante el recién ascendido Cremona el fin de semana pasado.

Es el segundo cambio de entrenador en la Serie A esta semana después de que Luciano Spalletti reemplazara al despedido Igor Tudor en la Juventus.

