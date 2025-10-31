Con Wembanyama, Spurs liberan años de frustración con inicio récord de temporada

El pívot Victor Wembanyama liberó años de frustración de los Spurs de San Antonio con un grito apasionado después de que la histórica franquicia venció al Heat de Miami el jueves por la noche.

San Antonio derrotó 107-101 a Miami y estableció un récord de la franquicia al comenzar la temporada 5-0.

Ganar cinco partidos consecutivos tiene más que un significado histórico para este joven equipo. Es una prueba de que los Spurs están avanzando en la dirección correcta después de años de fiascos tras fiascos.

"Estoy cansado de perder", dijo el escolta de San Antonio Devin Vassell, quien está en su sexta temporada. "He estado aquí por mucho tiempo y ha sido una aventura. Puedo decir eso, pero simplemente estoy cansado de perder".

El cansancio es comprensible.

San Antonio estableció un récord de futilidad al perder 16 partidos consecutivos en 2023 y luego lo superó la temporada siguiente con 18 derrotas consecutivas. Los Spurs perdieron al menos cinco partidos seguidos en 11 ocasiones durante las últimas tres temporadas con un récord de 78-168 durante ese período.

Fue un tormento para una franquicia que conquistó cinco campeonatos de la NBA, igualó un récord de la liga con 22 apariciones consecutivas en postemporada y tuvo 21 rachas ganadoras de más de 10 partidos durante sus 53 años de historia en San Antonio.

Sin embargo, a pesar de lo exitosos que habían sido los Spurs, nunca habían comenzado una temporada con cinco victorias consecutivas hasta el jueves.

Ahora ese récord de franquicia pertenece a un equipo liderado por un pívot de 21 años de Francia y otros nueve jugadores de 25 años o menos que nunca han ganado 35 partidos en una temporada.

"Se siente bien estar ganando", dijo Keldon Johnson, el alero que cumple su séptima temporada. "La mejor sensación del mundo".

Así que el grito de Wembanyama después de vencer a Miami fue tanto un exorcismo como una celebración.

"Estaba pensando en el récord de 5-0, en la historia de los Spurs, y simplemente estaba orgulloso de ser un Spur en ese momento", dijo Wembanyama.

Que los Spurs desperdiciaran una ventaja de 15 puntos contra el Heat y estuvieran perdiendo 91-90 con 6:44 restantes solo hizo que su victoria récord fuera más dulce.

"No conseguimos esas cinco victorias al azar", dijo Wembanyama. "Trabajamos para ello. Comenzamos la temporada fuerte y mantenemos esa racha el mayor tiempo posible. Es bueno ver resultados porque podríamos estar jugando bien y aún así no obtener tantas victorias como deseamos, pero es bueno tener resultados y eso nos impulsa".

Bam Adebayo, el pívot de Miami, hizo las cosas especialmente difíciles para Wembanyama.

Adebayo tuvo 31 puntos y 10 rebotes mientras mantenía un pulso con Wembanyama en ambos extremos.

Wembanyama terminó acertando 10 de 23 en tiros de campo al disputar 40 minutos.

"La clave es hacer que tome tiros incómodos, sacarlo de su ritmo y hacerlo como una unidad colectiva", dijo Adebayo. "No solo yo lo defendí. Andrew Wiggins tuvo algunas grandes intervenciones cuando él estaba lanzando el balón desde atrás donde no podía ver. Todo eso importa para hacer que alguien falle".

Miami abrió el último cuarto con una racha 17-1, pero San Antonio cerró el juego con una racha de 8-3 para preservar su racha ganadora.

"Los Spurs hicieron más jugadas al final", dijo el entrenador del Heat Erik Spoelstra. "Fue un gran juego en esos últimos tres minutos".

Mientras se levantaba de la cancha después de una falta dura de Wiggins con 14.6 segundos restantes, Wembanyama instó a la multitud a levantarse y celebrar.

"Es el punto de exclamación", dijo Wembanyama.

