Pasquantino conecta doble, jonrón y remolca cinco en victoria de Reales 8-5 sobre los Nacionales

Vinnie Pasquantino conectó un doble, un jonrón y remolcó cinco carreras para que los Reales de Kansas City superaran el martes 8-5 a los Nacionales de Washington para alcanzar el récord de .500 por segunda vez desde mediados de junio.

Después de que le regalaron una base por bolas con dos outs en la tercera entrada a Maikel García y que Bobby Witt Jr. tuvo un hit dentro del cuadro, Pasquantino conectó la recta en el primer lanzamiento de Mitchell Parker. Su disparo alcanzó la segunda fila de las gradas del jardín derecho, a pocos pies del poste de foul, ampliando la ventaja de Kansas City a 4-0.

Pasquantino abrió el marcador con un elevado de sacrificio en la primera entrada y cerró la anotación de los Reales con un doble impulsor en la séptima.

El jonrón de dos carreras de Jonathan India extendió la ventaja de Kansas City a 7-2 en la sexta.

Michael Wacha (7-9) permitió dos carreras en cinco hits y dos bases por bolas con tres ponches en cinco episodios y dos tercios, su sexta apertura consecutiva permitiendo menos de tres carreras.

Lucas Erceg consiguió su segundo salvamento con una novena entrada sin hits.

Por los Reales, los venezolanos Maikel García de 2-0 con dos anotadas, Salvador Pérez de 4-0

