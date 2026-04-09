Watkins marca 2 goles en triunfo 3-1 del Aston Villa ante Bologna en cuartos de Liga Europa

Ollie Watkins anotó dos veces y Aston Villa venció el jueves a Bologna por 3-1 para quedar un paso más cerca de las semifinales de la Liga Europa, merced a su octava victoria consecutiva en la competición.

Ezri Konsa marcó el gol inicial del partido de ida de los cuartos de final justo antes del descanso, al rematar de cabeza un saque de esquina ejecutado con efecto por Youri Tielemans.

Watkins amplió la ventaja al inicio del segundo tiempo con un disparo que pasó entre las piernas del arquero Federico Ravaglia.

Jonathan Rowe recortó la diferencia a uno para el anfitrión Bologna en el último minuto, antes de que Watkins facturara su segundo tanto en el tiempo añadido.

Villa alcanzó los cuartos de final en Europa por tercer año consecutivo y es cuarto en la Liga Premier inglesa, encaminado a clasificarse para la próxima Liga de Campeones.

Los partidos de vuelta se disputan el próximo jueves.

Porto alcanzado por Forest

En un duelo entre excampeones europeos, Nottingham Forest se llevó un prometedor empate 1-1 de su visita al Porto.

Porto convirtió la presión inicial en un gol después de que William Gomes empujó a la red un centro rasante de Gabriel Veiga.

La igualdad llegó apenas dos minutos después, cuando Martim Fernandes marcó en su propio arco. El lateral derecho estaba casi en la línea central cuando envió un pase hacia atrás a Diogo Costa, pero el arquero estaba mal posicionado y el balón terminó en la red.

Forest no logró marcar pese al regreso del delantero Chris Wood al once titular por primera vez desde octubre, cuando se lesionó.

El domingo, antes de que ambos se enfrenten en el City Ground en el partido de vuelta la próxima semana, Forest, amenazado por el descenso, recibe a Villa en otro partido crucial de la Premier.

En la fase de liga, Forest venció a Porto 2-0 en casa.

Friburgo vuela alto

Friburgo aprovechó al máximo su primer partido de cuartos de final en competiciones europeas al golear a Celta Vigo por 3-0.

Con un inicio soñado, el capitán Vincenzo Grifo puso en ventaja al club alemán a los 10 minutos y Jan-Niklas Beste elevó al doble la diferencia en el primer tiempo.

Matthias Ginter cerró la cuenta en el segundo tiempo.

Crystal Palace gana en la Conference League

En el partido de ida de los cuartos de final entre dos de los favoritos de la competición de tercer nivel en europa, Crystal Palace derrotó a Fiorentina 3-0. Jean-Philippe Mateta, Tyrick Mitchell e Ismaïla Sarr marcaron en el Selhurst Park.

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