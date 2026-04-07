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Keaschall pega jonrón de 2 carreras y los Mellizos resisten para vencer 7-3 a Tigres

TIGRES-MELLIZOS
TIGRES-MELLIZOS (AP)

Luke Keaschall conectó un jonrón de dos carreras en la cuarta entrada y cuatro relevistas de Minnesota se combinaron para lanzar cuatro innings sin permitir carreras para que los Mellizos vencieran el lunes 7-3 a los Tigres de Detroit en una gélida noche.

El primer jonrón de Keaschall esta temporada ayudó a Joe Ryan a conseguir su primera victoria del año. Anthony Banda, Eric Orze, Kody Funderburk y Cody Laweryson aportaron relevo sin permitir carreras para los Mellizos. Laweryson lanzó el último episodio y un tercio para lograr su primer salvamento.

La temperatura al primer lanzamiento era de menos de 3 grados centígrados y siguió bajando, con jugadores usando mangas largas y muchos cubriéndose la cabeza.

Ryan (1-1) retiró a los bateadores en orden durante las primeras tres entradas antes de permitir tres carreras en la cuarta. Tras una actuación decepcionante en condiciones húmedas y lluviosas en Kansas City en su salida anterior, trabajó cinco innings en los que permitió dos carreras limpias con tres hits y tres bases por bolas, y ponchó a siete.

Mize permitió cinco carreras con siete hits y tres bases por bolas en 4 1/3 innings.

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Deportes AP: https://apnews.com/deportes

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