Mellizos anotan 6 carreras ante Valdez en el 1er inning y vencen 8-6 a Tigres

Byron Buxton conectó tres hits y los Mellizos de Minnesota batearon en el orden completo en una primera entrada de seis carreras contra el dominicano Framber Valdez antes de resistir la noche del miércoles para vencer 8-6 a los Tigres de Detroit.

Bailey Ober (1-0) permitió dos carreras en 5 2/3 entradas por los Mellizos, que buscarán barrer la serie de cuatro juegos ante sus rivales de la División Central de la Liga Americana el jueves por la tarde. Cody Laweryson ponchó a dos en 1 1/3 entradas antes de que Kody Funderburk sacara dos outs para lograr su tercer salvamento de por vida y el primero de esta temporada.

Buxton pegó un sencillo al primer lanzamiento de Valdez (1-1) y más tarde anotó con un lanzamiento descontrolado. Ryan Jeffers elevó de sacrificio, Josh Bell impulsó una carrera con sencillo y Matt Wallner añadió un doble productor. Royce Lewis puso el 6-0 con un sencillo de dos carreras antes de que Valdez retirara la entrada con su lanzamiento número 29.

Valdez salió después de que Buxton y Austin Martin conectaran sencillos para abrir la sexta. El zurdo permitió ocho carreras —igualando su máximo de por vida— con 10 hits y dos bases por bolas.

Por los Tigres, el venezolano Gleyber Torres de 5-2 con dos anotadas y dos producidas. El boricua Javier Báez de 4-2 con una anotada. ___

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