¿Paridad o mediocridad? La NFL ofrece muchos partidos reñidos con finales emocionantes

Algunos lo llaman paridad. Otros opinan que el nivel es mediocre.

No importa cómo se le vea, la NFL está ofreciendo muchos partidos cerrados, remontadas emocionantes, grandes sorpresas y heroísmos de último minuto. Mantiene a los espectadores entretenidos, o al menos sintonizados hasta el final.

En cinco semanas, 24 partidos han presentado una puntuación ganadora en los últimos dos minutos del tiempo reglamentario o en tiempo extra. Esa es la mayor cantidad en la historia de la liga hasta la Semana 5. Siete equipos lo hicieron la semana pasada, incluyendo a Tampa Bay por cuarta vez en esta temporada. Seis equipos superaron déficits de dos dígitos la semana pasada. Cuatro de esos equipos estaban perdiendo por 14 puntos o más.

"Hay mucha paridad en esta liga en este momento", dijo Todd Bowles, el entrenador en jefe de Tampa Bay al querer explicar todas las remontadas. “Sin mucha gente jugando en el campamento de entrenamiento, estas primeras cinco semanas son realmente partidos de pretemporada en cuanto a penalizaciones y poner a todos en la misma página y hacer ese tipo de cosas”.

“Esperemos que eso se calme, y esperemos que podamos hacer las cosas correctas y reducir los errores y alargar un poco los partidos y no ganarlos al final. Ha sido así en toda la liga y lo ves cada semana”, agregó.

Bowles no es el primer entrenador en referirse al primer mes de la temporada como la pretemporada. Bill Belichick solía decirlo a menudo. Ahora, incluso menos titulares están jugando en los partidos de exhibición, las sesiones de temporada baja han disminuido y no hay mucho contacto en el campamento de entrenamiento, excepto en las prácticas conjuntas.

“Esa es esta liga en este momento. Hay tanta paridad. Por eso mencioné después del partido las penalizaciones, las pérdidas de balón, y así sucesivamente", comentó Andy Reid, el entrenador en jefe de los Chiefs luego que Kansas City recibió 13 penalizaciones en una derrota 31-28 ante Jacksonville el lunes por la noche. “No puedes permitir eso; los partidos son demasiado cerrados, demasiada competencia, competencia igual, así que tienes que encargarte de eso y es mi responsabilidad asegurarme de que eso se haga”.

Todos esos factores llevan a partidos de fútbol caóticos, llenos de errores y penalizaciones. Pero también significa que no hay equipos dominantes, los partidos son más ajustados y las sorpresas son más comunes.

“Esta liga está llena de partidos de una sola anotación”, indicó Ben Johnson, el estratega principal de los Bears de Chicago. “Es la forma en que está diseñada; hay mucha paridad. Son cinco semanas y no tenemos equipos invictos. Cada domingo; ese es un verdadero mantra. ... Hay un millón de maneras de ganar partidos en esta liga. Incluso viendo algunos de los partidos el domingo, todavía se está jugando mucho fútbol mediocre al principio de la temporada aquí”.

Otra sorpresa

La Semana 6 comenzó con otro resultado sorprendente cuando los Giants de Nueva York vencieron 34-17 a los Eagles de Filadelfia, reinantes campeones del Super Bowl, el jueves por la noche.

Este no fue un partido sobre pérdidas de balón, penalizaciones y errores. Los Giants, que en los pronósticos arrancaban abajo por siete puntos y medio, simplemente superaron a los Eagles en todos los aspectos del juego.

De alguna manera, un equipo con Jalen Hurts, Saquon Barkley, A.J. Brown, DeVonta Smith, Dallas Goedert y una de las mejores líneas ofensivas de la NFL no logra tener consistencia. Han estado fuera de sincronía bajo el nuevo coordinador ofensivo Kevin Patullo, quien ya está recibiendo críticas intensas en Filadelfia.

Después de un comienzo 4-0, los Eagles han perdido dos seguidos. Los Giants comenzaron 0-3 pero están 2-1 desde que Jaxson Dart se convirtió en el quarterback de campo titular.

Cualquier domingo, lunes o jueves. No es solo un cliché. Es la nueva NFL.

