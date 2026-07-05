Paraguay se marcha de un Mundial que marcó el regreso de su espíritu combativo

Desairado por Kylian Mbappé cuando le ofreció un apretón de manos una vez concluido el encuentro del sábado, el arquero Orlando Gill le arrojó el balón, dándole al astro francés un ligero golpe entre el 1 y el 0 de su camiseta.

En este Mundial, Paraguay cayó peleando, literalmente.

“Sabiamos del partido que íbamos a tener. Hicimos un gran esfuerzo. Nosotros tenemos como identidad, vencer o morir, y si no íbamos a ganar el partido, íbamos a morir”, dijo Mauricio Magalhaes, el extremo nacido en Brasil pero que juega por Paraguay y parece entender perfectamente el lema de la Albirroja.

“Creo que morimos de pie, eso es lo mas importante”.

Un penal convertido por Mbappé en el segundo tiempo puso fin a la ruda resistencia paraguaya y colocó a Francia en los cuartos de final de la Copa del Mundo, con una victoria por 1-0.

Dirigida por el argentino Gustavo Alfaro, la Albirroja le complicó la vida a la multiestelar Francia.

“La sensación que me queda en este momento es de una tristeza muy grande, honestamente, porque si bien teníamos muy pocas chances en la previa de pasar esta fase, nosotros sentíamos que la podíamos sacar adelante, nosotros sentíamos que la complejidad era muy grande”, explicó Alfaro en la conferencia de prensa.

Mbappé y el técnico Didier Deschamps se quejaron por la rudeza de los paraguayos, quienes respondieron que Les Bleus no fueron precisamente un modelo de cortesía en el friccionado duelo de octavos de final disputado bajo un calor sofocante en Filadelfia.

“Hicieron más de 10 faltas. Paraguay juega duro pero ellos también juegan duro”, comentó el mediocampista Matías Galarza. “Ellos sabían las capacidades individuales que teníamos de salir en contra. Cada uno jugó el juego que vino a buscar. Nosotros nos plantamos muy bien. Lastimosamente el futbol se define en detalles. Si no era penal, capaz seguíamos en cancha y terminaba diferente”.

El penal, sentenciado por el VAR, puso fin a la aventura mundialista de Paraguay, su primera desde 2010. Aunque no igualó el mejor papel en su historia —cumplido en aquella cita en Sudáfrica al llegar a cuartos de final bajo la guía del argentino Gerardo “Tata” Martino—, el retorno dejó buenas sensaciones.

“Estoy muy orgulloso de mi equipo, del grupo, del staff, del cuerpo técnico y orgulloso de ser de Paraguay, que otra vez demostró nivel mundial después de mucho tiempo”, valoró Galarza, jugador del Atlanta United en la MLS.

Llevar a Francia al límite de la desesperación en los octavos de final parecía soñar demasiado apenas el 12 de junio, cuando Paraguay volvió a la escena mundialista sufriendo una goleada de 4-1 ante el coanfitrión Estados Unidos.

Un triunfo por la mínima sobre Turquía mejoró el ánimo siete días después, y un empate firmado con Australia bastó para que ambos conjuntos avanzaran. En su condición de tercero de grupo, a Paraguay le tocó enfrentar en los dieciseisavos de final a la tetracampeona Alemania.

Lo que parecía misión imposible se transformó en la página más asombrosa escrita por la Albirroja en el Mundial de Norteamérica.

José Canale convirtió el penal decisivo en la tanda, Orlando Gill realizó dos atajadas clave y la selección paraguaya superó a la germana tras el 1-1 con que se saldó el tiempo regular y la prórroga.

“El partido de Alemania fue una muestra de lo que queríamos hacer hoy”, dijo Alfaro, al explicar la forma en que encaró el duelo ante otra potencia europea. “Yo quería llegar al break 0-0... era ir a buscar el partido hacia el final”.

No fue posible, pero Paraguay volvió a los mundiales y mostró su combatividad. Hace menos de dos años, languidecía en la eliminatoria sudamericana. Contrató en agosto de 2024 a Alfaro, quien apenas cinco días antes había renunciado al empleo de seleccionador de Costa Rica.

Alfaro consiguió el sexto y último pasaje directo de la CONMEBOL a la Copa del Mundo. ¿Buscará renovar su contrato para un próximo ciclo mundialista?

“No quiero ninguna especulación. no existe ninguna especulación. El tema es qué decido hacer con mi vida profesional... Mi representante tiene terminantemente prohibido hablar con nadie, porque no había otra cosa que no sea Paraguay en mi vida”, sentenció. "Y para mí no había otro detalle que terminar la Copa del Mundo.

“Hoy yo tengo heridas abiertas, hoy estoy sangrando. Entonces hoy lo que menos puedo hacer es razonar, porque estoy desbordado... Yo creo que necesito y que necesita Paraguay que baje la espuma, para que de pronto decante lo que tenga que decantar. Yo honestamente no sé lo que voy a hacer de mi vida profesional. No hay un lugar más cómodo en mi vida que Paraguay”.

___

El periodista de la AP Luis Andrés Henao contribuyó con este despacho.

Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa