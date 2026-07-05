Aficionados del Mundial celebran 250 años de independencia de EEUU en Filadelfia y Houston

Los fuegos artificiales estallaron y los aviones rugieron a su paso antes del partido del Mundial entre Francia y Paraguay disputado el sábado en Filadelfia, donde muchos aficionados celebraron la doble alegría del torneo más importante del fútbol en suelo local y el 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos, justo en la cuna de la nación.

Un espectáculo previo al partido celebró la historia de la ciudad e incluyó a la ganadora del premio Tony Idina Menzel, quien interpretó el Himno Nacional en un escenario con forma de estrella. La banda de hip-hop The Roots, formada en Filadelfia, también actuó, acompañada por bailarines, entre ellos una “Lady Liberty” envuelta en un monumental vestido, mientras los fuegos artificiales iluminaban el escenario de rojo, blanco y azul.

Luego, el Philadelphia Boys Choir & Chorale cantó una versión a cappella de “America the Beautiful”.

Aficionados vestidos con las onduladas franjas inspiradas en la bandera de la selección nacional de Estados Unidos corearon las siglas de su país junto a seguidores de Francia y Paraguay —todos ellos con los colores rojo, blanco y azul de las banderas de los tres países.

Sus cánticos, en el sofocante calor de la tarde, solo quedaron amortiguados por el estruendo de un sobrevuelo de los escuadrones VFA-11 y VFA-81 de la Estación Aérea Naval Oceana, con sede en Virginia Beach, Virginia. En el campo, se desplegaron pancartas para revelar palabras de la Declaración de Independencia, que fue adoptada por el Congreso Continental en Filadelfia el 4 de julio de 1776.

Más tarde, Francia superó 1-0 a Paraguay, con un penal convertido por el astro Kylian Mbappé.

El 250.º cumpleaños de Estados Unidos también se celebró en Houston, donde Marruecos venció a Canadá más temprano en los octavos de final. Unos 45 minutos antes del partido, las pantallas gigantes mostraron un mensaje de astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional, quienes desearon a los aficionados un feliz 4 de julio.

Más tarde, se desplegó en el centro del campo una pancarta circular con el número 250, así como estrellas y franjas impresas, mientras sonaba “America the Beautiful”. Vino el Himno Nacional, antes de retirar la pancarta.

Ello cedió el espacio para que las banderas de Canadá y Marruecos pudieran colocarse en el campo a fin de interpretar sus himnos nacionales.

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La periodista deportiva de AP Kristie Rieken en Houston contribuyó a este reportaje.

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