Calor en el ánimo y el ambiente: Paraguay mete la pierna antes de caer ante Francia en el Mundial

En el último partido del Mundial en Filadelfia, Paraguay jugó el sábado con un estilo que se ha visto muchas veces antes en el estadio de la ciudad... en el fútbol americano.

El rudo estilo de la Albirroja en su derrota por 1-0 ante Francia en los octavos de final se pareció más a lo que podría verse un domingo de otoño con los Eagles de la NFL, que disputan sus partidos como locales en el Lincoln Financial Field.

Al entrenador de los Eagles, Nick Siranni, quizá le habría gustado lo que vio. A Les Bleus, desde luego no.

“Nunca había jugado un partido así, con tantos golpes", aseguró el mediocampista francés Manu Koné. "Quiero decir, golpes arteros, empujones por la espalda. Así que sí, fue complicado”.

Paraguay pareció apuntar especialmente al delantero estrella Kylian Mbappé, quien convirtió un penalti a los 70 minutos.

“Les pedí a los dos jugadores más grandes que fueran a rodear a Kylian al final, porque iban a moler a patadas... No fue fácil", contó el seleccionador francés Didier Deschamps.

Andrés Cubas sujetó a Mbappé en el último tercio de la cancha, lo que derivó en un altercado colectivo a los 35 minutos. Más tarde, también en la primera mitad, Matias Galarza hizo contacto con Mbappé sin balón y lo mandó de bruces contra el césped.

Y a los 77, Juan José Cáceres pateó al atacante francés en la espinilla derecha. Ninguna de estas faltas derivó en tarjetas amarillas.

De hecho, Francia recibió las únicas tres amonestaciones durante el partido. Paraguay recibió una después del pitazo final por protestas al árbitro.

Las tácticas de Paraguay no sorprendieron a su rival.

“Sabíamos qué clase de partido iba a ser. Si hay que ensuciarse las manos, sabemos cómo hacerlo”, afirmó Mbappé. “También sabemos jugar un fútbol poco vistoso. Ellos se creyeron que nos presentaríamos de esmoquin, pero estábamos preparados. Incluso en ese tipo de partido, fuimos mejores que ellos”.

El partido siguió caliente —tanto en sentido figurado como literal, con temperaturas abrasadoras— incluso después del silbatazo final. Jugadores de ambos equipos se reunieron cerca del círculo central.

Mbappé dejó con la mano extendida al arquero rival Orlando Gill, quien buscaba despedirse de él. En vez de ello, el astro francés le festejó en plena cara, y el guardavalla le lanzó un balonazo a la espalda.

“Esto es fútbol. Yo le pase la mano, pero como no me dio bola, entré en una calentura”, respondió. “Pero bueno, solamente hice eso, después ya me tranquilicé. La verdad es hicieron una gran campaña y Francia es la candidata a ganar la Copa del Mundo”.

Los ánimos tampoco estuvieron precisamente atemperados durante el partido. La Albirroja peleó con todo.

“Obviamente esto es el fútbol, si no estan acostumbrados a esto, qué se le va a hacer. Paraguay es una seleccion ruda", aceptó Gill. “Desde el primer momento nos propusimos hacerjos sentir en el campo, havernos sentir duro — que si pasa el balon, no pasa el hombre, y yo creo que la verdad el equipo se portó bien.”

Francia opinó lo contrario.

“Yo no quiero criticar a paraguay, cada equipo juega como sabe hacerlo, pero hubo algunos insultos del otro banco y hubiera sido bueno no tenerlos”, dijo Deschamps. “Nosotros recibimos tres tarjetas amarillas y recibimos muchas faltas... fue un juego muy agresivo”.

También pareció haber palabras subidas de tono en la cancha, y en un momento Mbappé y Galarza se enzarzaron verbalmente.

“Francia esta el ranking numero uno mundial. Juega hace dos finales. Obviamente tienen estrellas”, dijo el mediocampista Galarza. “Hicieron mas de 10 faltas. Paraguay juega duro pero ellos tambien juegan duro”.

Por momentos, parecía que el árbitro podría haber necesitado algunos pañuelos amarillos, como en el fútbol americano, además de las tarjetas.

“Libramos una batalla. La ganamos”. proclamó el defensor francés William Saliba.

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