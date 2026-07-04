El mágico Mundial de Canadá llega a su fin con derrota 3-0 ante Marruecos en octavos de final

La inédita paso de Canadá hasta los octavos de final del Mundial puso al fútbol en el centro de la conversación en un país dominado por el hockey.

A partir de ahora, el reto será que el éxito de este año no sea en vano.

“Es un privilegio tener a una selección nacional de Canadá compitiendo a niveles que nunca nos habríamos imaginado hace 10 años", dijo el entrenador Jesse Marsch. "Existe una auténtica emoción. Con esa emoción vienen expectativas más altas, ¿no? Así que, en el próximo Mundial, todo el mundo va a decir que cualquier cosa que no sea llegar a octavos de final es un fracaso”.

El torneo mágico de Canadá terminó el sábado cuando Azzedine Ounahi firmó un doblete para encaminar a Marruecos a una victoria por 3-0 y convertir al país en la primera nación africana en alcanzar los cuartos de final en más de una ocasión.

La derrota se produjo después de que la coanfitriona Canadá ganó su primer partido de eliminación directa, un triunfo de 1-0 sobre Sudáfrica en los dieciseisavos de final. El país, que ocupa el puesto 30 en el ranking de la FIFA, estaba en apenas su tercera participación en una Copa del Mundo y su recorrido por el torneo cautivó a una nación en donde el hockey domina la escena deportiva.

“Algo que va a resonar más en este equipo y con el país es que en verdad le demostramos a todo el mundo qué Canadá es un país futbolero”, declaró el defensor Alistair Johnston.

El partido llegó empatado al medio tiempo después de que Canadá dominó la posesión del balón en la primera mitad.

Ninguno de los dos equipos logró destrabar el marcador hasta que Ounahi recibió un servicio de Achraf Hakimi en un tiro libre y sacó un disparo de derecha entre el tráfico desde fuera del área al ángulo inferior derecho para poner a Marruecos al frente 1-0 en el minuto 50.

Ounahi duplicó la ventaja con un disparo de derecha desde el centro del área luego de recibir un pase de Brahim Díaz al minuto 82.

Soufiane Rahimi cerró la cuenta en el último minuto del tiempo añadido.

A pesar del marcador, Marsch cree que su equipo fue mejor y compartió el mensaje que le dio a sus jugadores al finalizar el encuentro.

“Les dije que estaba orgulloso de ellos y les pedí que entiendan que podemos jugar así todo el tiempo contra los mejores equipos del mundo”, detalló. “Podemos ser mejores ese día. Y luego el desafío es, ¿podemos mantener ese estándar durante 90 minutos?”.

El mediocampista Stephen Eustáquio, quien anotó el gol del triunfo ante Sudáfrica, cree que el éxito del equipo en este Mundial generará confianza y conducirá a más logros.

“El hecho de que hayamos podido ser uno de los 16 mejores equipos de este Mundial es increíble para el país", subrayó. "Es increíble para este equipo. Pero tenemos que partir de ahí, darnos cuenta de que la brecha no es tan grande y de que tenemos que luchar”.

Canadá llegó a los octavos de final a pesar de no contar con el estelar Alphonso Davies durante buena parte del certamen debido a una lesión en el tendón de la corva. El jugador del Bayern Múnich disputó apenas 15 minutos como suplente en la victoria sobre Sudáfrica, pero no estuvo disponible el sábado.

Marsch sabe que aún queda trabajo por hacer en cuanto a infraestructura y el desarrollo de academias juveniles para nutrir a la selección nacional de talento.

Pero eso será para otro día. El sábado, simplemente quería tomarse un momento para apreciar los logros de su aguerrido equipo.

“En términos del compromiso del grupo y de enorgullecer al país y al programa, no podrían haber hecho más", explicó "Y mientras se lidiaba con lesiones, interrogantes y con tanta incertidumbre en tantos niveles, el grupo se mantuvo fuerte durante todo el torneo”.

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