Paraguay resiste medio partido con 10 hombres y vence 1-0 a Turquía; EEUU gana el Grupo D

Matías Galarza anotó a los 65 segundos de iniciado el partido, el gol más rápido en este Mundial, y Paraguay resistió con 10 hombres toda la segunda mitad para imponerse el viernes 1-0 a Turquía.

Paraguay se quedó con un hombre menos después de que Miguel Almirón salió expulsado hacia el final de la primera mitad por violar una nueva regla que prohíbe a los jugadores cubrirse la boca durante una confrontación. Sin embargo, el arquero Orlando Gill tuvo varias intervenciones para ayudar a conservar la ventaja del conjunto paraguayo.

La victoria le aseguró Estados Unidos la cima del Grupo D y puso fin a cualquier posibilidad de Turquía de avanzar a la ronda de eliminación directa con su segunda derrota consecutiva. Paraguay se enfrentará el jueves a Australia en el último partido de la fase de grupos, con el segundo lugar del grupo en disputa.

Paraguay se recuperó de una derrota 4-1 en su presentación ante Estados Unidos gracias, en parte, a un cambio en la alineación de parte del técnico Gustavo Alfaro. Galarza, que juega para Atlanta United de la MLS, fue incluido como titular y recompensó a su entrenador con un disparo de zurda desde fuera del área hacia el fondo de las redes luego de apenas 1:05 de partido.

Turquía estuvo cerca de empatar en la primera mitad, pero el cabezazo de Mert Müldür pegó en el travesaño y el poste.

Müldür estuvo en el centro de la confrontación que derivó en la expulsión de Almirón.

Almirón y Müldür intercambiaron palabras tras una falta cerca de la mitad de la cancha. Almirón se cubrió la boca mientras le decía algo a Müldür, quien de inmediato pidió al árbitro Iván Barton que lo sancionara.

Barton recurrió a la revisión de video y rápidamente determinó que Almirón sería expulsado en virtud de una nueva regla implementada para la Copa del Mundo de este año.

Turquía dominó la posesión por segundo partido consecutivo, pero una vez más no fue suficiente. Tras la derrota 2-0 ante Australia, los turcos sumaron otra caída que garantiza una estadía corta en su primera participación en una Copa del Mundo en 24 años.

A pesar de llegar al torneo como una de las selecciones favoritas del sector para alcanzar la fase de eliminación directa, Turquía no pudo repetir su actuación de su Mundial previo en 2002, cuando alcanzaron el tercer lugar.

Gill atajó un balón desviado tras un remate de Merih Demiral al inicio del segundo tiempo y volvió a responder ante un intento de larga distancia de Abdulkerim Bardakci para sostener la ventaja. Además, Gill se impuso a Can Uzun en un mano a mano cerca del arco hacia el final del segundo tiempo y Deniz Gül mandó el rebote fuera del arco.

El cabezazo de Merih Demiral en los últimos suspiros del encuentro pasó apenas desviado del arco en la última esperanza de Turquía.

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