Paraguayo Miguel Almirón es el primer expulsado del Mundial por cubrirse la boca

El mediocampista paraguayo Miguel Almirón se convirtió en el primer jugador del Mundial en recibir una tarjeta roja por cubrirse la boca, saliendo expulsado hacia el final de la primera mitad del partido del viernes ante Turquía.

La infracción ocurrió en el tiempo añadido del primer tiempo, cuando Almirón y Mert Mulder intercambiaron palabras luego de una falta cerca de la mitad de la cancha. Almirón se cubrió la boca mientras le decía algo a Mulder, quien de inmediato pidió al árbitro Ivan Barton que lo sancionara.

Barton acudió a la revisión de video y rápidamente determinó que Almirón sería expulsado en virtud de una nueva regla implementada para el Mundial de este año.

Paraguay ganaba 1-0 en ese momento.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, impulsó la nueva regla después de que el jugador del Benfica Gianluca Prestianni intentó ocultar presuntos insultos contra Vinícius Júnior, del Real Madrid, en un partido de la Liga de Campeones.

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