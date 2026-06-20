Rays vencen por 5-2 a los Nacionales para abrir una estadía en casa de 10 juegos

El mexicano Jonathan Aranda conectó un jonrón de tres carreras, Griffin Jax permitió dos carreras en cinco entradas y los Rays de Tampa Bay vencieron 5-2 a los Nacionales de Washington la noche del viernes para abrir una estadía de 10 juegos en casa.

Tampa Bay, tras una gira de 1-5 por California, mejoró a 25-9 en casa, la mejor marca de las Grandes Ligas.

Washington, que había ganado cinco series consecutivas como visitante, perdió juegos seguidos por primera vez desde el 1-3 de junio. Miles Mikolas (2-6) cargó con la derrota por Washington tras permitir cinco carreras en seis entradas.

Jax (2-6) consiguió su primera victoria desde el 18 de abril después de permitir cuatro hits y ponchar a cinco. Steven Matz, Kevin Kelly y Garret Clevinger se combinaron para lanzar tres entradas sin permitir carreras desde el bullpen antes de que Bryan Baker retirara la entrada en orden en la novena para su 19º salvamento de la temporada.

Jonny DeLuca pegó un jonrón solitario en la octava después de ser reincorporado de la lista de lesionados de 10 días antes del juego.

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