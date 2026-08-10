Padres firman al jardinero Austin Hays y envían a Gage Workman a Triple-A

Los Padres de San Diego firmaron al jardinero Austin Hays el domingo y enviaron al infielder Gage Workman a Triple-A El Paso.

Hays ha estado fuera de acción gran parte de esta temporada por lesiones en el tendón de la corva y la pantorrilla, y disputó apenas 12 juegos con los Medias Blancas de Chicago antes de ser designado para asignación el miércoles.

Hays, de 31 años, batea para .233 con un jonrón y siete carreras impulsadas.

El mánager Craig Stammed calificó a Hays como “un buen bate derecho para la banca” que ha bateado bien contra lanzadores zurdos a lo largo de su carrera y puede ser titular ocasionalmente en el jardín izquierdo.

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