El sencillo del emergente de Hao-Yu Lee en la 10ma da triunfo a Tigres 3-1 sobre Gigantes

Hao-Yu Lee impulsó la carrera de la ventaja en la décima entrada con un sencillo como bateador emergente, y los Tigres de Detroit vencieron 3-1 a los Gigantes de San Francisco, en el juego decisivo de su serie el domingo.

Spencer Torkelson conectó un sencillo ante Sam Hentges (1-4) después de que el hit de Lee remolcara al corredor automático Riley Greene para poner el 2-1. Un rodado de Max Clark añadió una carrera de seguridad.

El curazoleño Kenley Jansen (3-4) ponchó a los tres bateadores en la novena para llevarse la victoria. Tyler Holton lanzó una décima perfecta para su segundo salvamento.

El abridor de Detroit, Troy Melton, permitió una carrera sucia con cuatro imparables y una base por bolas en poco más de seis entradas, y ponchó a cinco. El derecho no ha permitido carreras limpias en sus últimas 20 entradas.

Logan Webb cedió una carrera con cuatro hits y una base por bolas en ocho entradas por los Gigantes, y realizó 100 lanzamientos.

Los dominicanos Willy Adames y Rafael Devers conectaron sencillos para abrir la cuarta entrada ante Melton, dejando corredores en las esquinas. Osleivis Basabe, de Venezuela, se ponchó mirando y Adames fue puesto out en el plato por el jardinero derecho Zach McKinstry cuando intentaba anotar con el elevado de sacrificio de Drew Gilbert, lo que mantuvo el juego sin carreras.

McKinstry y Kevin McGonigle pegaron sencillos para comenzar la sexta ante Webb y colocar corredores en primera y tercera. McKinstry anotó con un rodado para doble play del venezolano Gleyber Torres para el 1-0.

Devers abrió la séptima con un sencillo, lo que sacó a Melton del juego en favor de Kyle Finnegan. Basabe llegó a base por elección del fildeador, se robó la segunda y avanzó una base extra por un error en el tiro del receptor venezolano Eduardo Valencia. Luego, Gilbert siguió con un sencillo dentro del cuadro para empatar 1-1.

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