Muere Don Nelson a los 86 años, 2do entrenador más ganador de la NBA y 5 veces campeón con Celtics

Don Nelson, el segundo entrenador con más victorias en la historia de la NBA, que ganó cinco campeonatos como jugador con los Celtics de Boston, murió el domingo. Tenía 86 años.

La familia de Nelson confirmó la muerte en un comunicado que no indicó dónde falleció ni proporcionó una causa.

“La mañana del domingo, nuestro amado esposo, padre, abuelo y bisabuelo Don Nelson partió en paz para estar con el Señor, rodeado de su amorosa familia. A lo largo de su última semana, amigos y familiares lo rodearon de cariño, compartiendo la bendición de su amistad y reviviendo recuerdos entrañables”, señala el comunicado.

Nelson es uno de los dos entrenadores en la historia de la NBA que lograron al menos 250 victorias con tres franquicias distintas —Milwaukee, Dallas y Golden State—, y además se desempeñó como gerente general en las tres. Fue elegido entrenador del año en tres ocasiones y llegó a los playoffs 18 veces en 31 temporadas. Alcanzó las finales de conferencia tres veces con los Bucks y una con los Mavericks, sin ganar nunca un título.

Nelson introdujo lo que hoy se conoce como el “point forward”, y su estilo ofensivo de alto ritmo generó gran expectación. Manifestó que la idea de pasar de los pívots dominantes de la década de 1970 a una ofensiva centrada en la velocidad y el contraataque surgió de sus días como jugador bajo la dirección del entrenador miembro del Salón de la Fama de los Celtics, Red Auerbach.

“La liga realmente no había visto una ofensiva como la que estábamos ejecutando, y los resultados eran innegables”, escribió Nelson en 2016 en The Players’ Tribune.

Nelson afirmó que “sin que Red Auerbach me enseñara la mecánica de ejecutar el contraataque, nada de esto habría sido posible. Él merece todo el crédito por el ‘Nellie Ball’ y por lo rápido que se juega hoy el baloncesto”.

Nelson jugó 11 de sus 14 temporadas en Boston y formó parte de cinco equipos campeones de los Celtics bajo cuatro entrenadores distintos. Tras retirarse como jugador, se convirtió en asistente en Milwaukee y luego asumió el cargo después de que el entrenador Larry Costello renunciara 18 partidos dentro de la temporada 1976-77. Nelson dirigió a los Bucks durante 11 temporadas a partir de 1976 y ganó siete títulos divisionales consecutivos.

En la segunda temporada de Nelson, Milwaukee remontó un déficit de 29 puntos en el cuarto periodo para vencer a Atlanta 117-115 en el tiempo reglamentario.

“Entrené al equipo como si todavía estuviera jugando para los Celtics, mientras implementaba algunas de mis propias estrategias”, escribió Nelson. “Sabía que quería jugar un baloncesto poco convencional y usar la velocidad a mi favor”.

Sus ofensivas de ritmo vertiginoso probablemente se vieron mejor con Golden State en la era de “Run TMC”, con los futuros miembros del Salón de la Fama Tim Hardaway, Mitch Richmond y Chris Mullin. Nelson comentó que quería tenerlos en la cancha al mismo tiempo.

Nelson pasó 11 temporadas en dos etapas con Golden State. La primera estuvo marcada por una ruptura con la estrella novata Chris Webber, quien fue traspasado un mes después de iniciada su segunda temporada. Nelson, desmoralizado por el traspaso, se perdió nueve partidos esa campaña debido a una enfermedad y renunció bajo presión tres meses después, en febrero de 1995.

Entre medias, Nelson fue despedido tras menos de una temporada en Nueva York en 1995-96, y luego entrenó en Dallas durante ocho temporadas, perdiéndose 21 partidos con los Mavericks a partir de diciembre de 2000 para recuperarse de una cirugía por cáncer de próstata.

El hijo de Nelson, Donnie, se unió a su padre como asistente en los Mavericks en 1998, más tarde se convirtió en gerente general y permaneció en la organización hasta 2021. Juntos convencieron a la estrella alemana de 20 años Dirk Nowitzki de renunciar al baloncesto europeo y unirse a los Mavericks. Don Nelson también desarrolló a Steve Nash hasta convertirlo en uno de los mejores bases de la NBA antes de que Nash ganara premios de Jugador Más Valioso consecutivos con los Suns de Phoenix en 2005 y 2006.

“Don Nelson fue un verdadero innovador cuya influencia en el juego del baloncesto todavía se siente hoy”, dijo el actual entrenador de los Warriors, Steve Kerr. “Desafió de manera constante el pensamiento convencional, experimentó con distintas alineaciones y estilos de juego y vio posibilidades en el juego que otros a menudo no veían. Gran parte de lo que hoy es habitual en la NBA moderna puede rastrearse hasta la manera en que Nellie abordaba el juego”.

En Golden State, los Warriors del “We Believe” de Nelson, liderados por Baron Davis, sorprendieron a Nowitzki y a los Mavericks, primeros preclasificados, en la primera ronda de los playoffs de 2007, en una de las mayores sorpresas en la historia de la NBA. En su última temporada como entrenador, Nelson fue mentor del novato Stephen Curry en 2009-10.

“Una de las grandes razones por las que fui seleccionado por los Warriors fue Don Nelson. La historia es que nunca le gustaban los novatos, pero desde el primer día me exigió y me dio la oportunidad de ser mi mejor versión en la cancha. Me enseñó mucho durante nuestra única temporada juntos y nunca olvidaré la noche en que se convirtió en el entrenador con más victorias en la historia de la NBA en Minnesota. Estábamos muy felices por él. Tuvo un impacto inconmensurable en el deporte y quedará como una de las mentes más grandes en la historia del juego”, expresó Curry en un comunicado difundido por los Warriors.

Davis añadió: “Cuando pienso en Nellie, siempre pienso en el equipo del ‘We Believe’ y en nuestra increíble racha en 2007. Entendía qué nos impulsaba y nos hizo creer que podíamos vencer a cualquiera, ayudándonos finalmente a hacer historia como el primer octavo preclasificado en derrotar a un primer preclasificado en una serie al mejor de siete. Ese momento de mi vida y mi carrera fue verdaderamente especial, y Nellie fue una parte enorme para hacerlo posible”.

Nelson se retiró como el líder histórico de victorias como entrenador en la NBA con 1.335, apenas por delante de las 1.332 de Lenny Wilkens. Nelson mantuvo ese primer puesto durante casi 12 años antes de que su amigo cercano y ahora retirado entrenador de San Antonio, Gregg Popovich, lo superara en marzo de 2022.

Nelson fue incorporado al Naismith Memorial Basketball Hall of Fame en 2012. En 2025, recibió el premio Chuck Daly a la Trayectoria, otorgado por la National Basketball Coaches Association. Molesto porque los Mavericks enviaron a Luka Doncic a Los Angeles Lakers en un traspaso de gran impacto, Nelson llevó un par de zapatillas Jordan Brand distintivas de Doncic a la ceremonia de premiación. Calificó el traspaso como un “tremendo error”.

Nacido en Muskegon, Michigan, Nelson asistió a la secundaria en Rock Island, Illinois, y promedió un doble-doble en la universidad en Iowa. Pasó sus años de retiro viviendo en la isla hawaiana de Maui y era propietario de varios alquileres de corta duración en la isla.

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