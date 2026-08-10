México derrota 2-0 a EEUU para refrendar su título de campeón Sub 20 de la CONCACAF

Con un doblete de Cristóbal Alfaro, la selección mexicana refrendó su dominio regional este domingo al vencer 2-0 a Estados Unidos en la final del Premundial Sub-20 de la CONCACAF, disputada en el Estadio Banorte de la capital.

El defensor tricolor abrió el marcador a los 28 minutos mediante una jugada de táctica fija, conectando un sólido cabezazo dentro del área chica. Alfaro sentenció el encuentro al minuto 74 con un segundo testarazo, aprovechando una concesión del guardameta Kayne Rizvanovich.

“Es un sueño hecho realidad. Aunque me tocó marcar, este es un logro colectivo; todos trabajamos intensamente. Agradezco a la afición por su apoyo incondicional; fue una experiencia increíble ganar en casa”, declaró Alfaro tras el silbatazo final.

El panorama se oscureció para el conjunto estadounidense tras quedar en inferioridad numérica por la expulsión de su capitán, Christopher Ryan Applewhite. La tarjeta roja llegó tras la revisión del VAR por una infracción sobre Hugo Camberos en el cierre de la primera mitad.

Con este resultado, México revalida el título obtenido hace dos años y consolida su hegemonía en la categoría al sumar 15 campeonatos regionales, distanciándose por 12 trofeos de Estados Unidos, su competidor más cercano.

El Tri culminó un torneo impecable como anfitrión. Además del cetro, el equipo aseguró su presencia en el Mundial de 2027 en Azerbaiyán y Uzbekistán al alcanzar las semifinales, y garantizó su participación en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 al acceder a la gran final.

Junto al monarca mexicano, las selecciones de Estados Unidos, Costa Rica y Canadá representarán a la CONCACAF en la cita mundialista de 2027, mientras que los finalistas de este certamen serán los abanderados de la región en la justa olímpica de 2028.

En su camino al título, México mantuvo un paso perfecto desde la fase de grupos tras superar a Antigua y Barbuda (3-0), Costa Rica (2-0) y Guatemala (4-0). En la ronda de eliminación directa, derrotó con solvencia a Panamá (4-0) en cuartos de final y remontó un marcador adverso ante Canadá (2-1) en la semifinal.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes